Eslovaquia.- Eslovaquia aprueba una ley contra el plagio que no afectará a los políticos acusados de copiar en sus tesis

BRATISLAVA, 6 Nov. (DPA/EP) -

El Parlamento eslovaco ha aprobado este jueves una ley que comenzará a retirar los títulos académicos plagiados a partir del próximo año, después de la polémica surgida tras destaparse que altos cargos políticos del país, entre ellos el actual primer ministro conservador, Igor Matovic, plagiaron sus tesis universitarias.

No obstante, la medida no es retroactiva, por lo que los responsables de los fraudes detectados hasta ahora no perderán sus titulaciones, incluidos los políticos acusados por una investigación periodística que destapó plagios en las tesis y en los proyectos de final de carrera de altos cargos del Gobierno.

La nueva legislación llega después de una serie de escándalos de plagio en los que se han visto implicados el propio primer ministro, el conservador Igor Matovic, el presidente del Parlamento, el diputado de extrema derecha Boris Kollar, y el ministro de educación, Branislav Groehling.

La periodista Maria Benedikovicova utilizó comparaciones de texto detalladas en el diario 'Dennik N' para demostrar que varios de los principales políticos del país habían copiado gran parte de sus tesis sin citar correctamente las fuentes.

Matovic admitió en julio haber plagiado su tesis universitaria y dijo que hizo trampas en otros trabajos durante su carrera.

Las revelaciones, y las reacciones de los políticos expuestos, desencadenaron una tormenta de indignación. Sin embargo, las mociones de censura en el Parlamento fueron rechazadas por la mayoría de la coalición.

En respuesta al proyecto de ley, los representantes de los estudiantes universitarios expresaron su satisfacción por el hecho de que, por primera vez en la historia, existe la posibilidad de retirar los títulos adquiridos injustamente.

No obstante, "Matovic y los demás altos cargos políticos deberían dar ejemplo y devolver voluntariamente sus títulos", han añadido.