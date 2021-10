Los partidos de la minoría húngara de Eslovaquia acuerdan unificarse en una sola formación

BRATISLAVA, 3 Oct. (DPA/EP) -

Las tres principales formaciones políticas que representan a la minoría húngara de Eslovaquia han acordado formar un solo partido político que defienda los intereses de este colectivo, que supone el 10 por ciento de la población eslovaca.

Krisztián Forró, líder del nuevo partido, Aliancie-Szövetség (Alianza en eslovaco y húngaro), ha reconocido en declaraciones recogidas por la televisión TA3 que el proceso de unificación ha sido arduo y largo. Forró ha pedido a los votantes y simpatizantes ser "pacientes".

"Esta tarea no será fácil. Al contrario, será muy difícil. Sin embargo, no es imposible. Necesitaremos mucha paciencia, trabajo duro y confianza. El trabajo duro siempre da sus frutos y creo que no será diferente en este caso", ha declarado.

Sólymos, por su parte, ha destacado la necesidad de unidad y acción común. "Hemos creado una alianza, pero en la práctica solo funcionará si estamos unidos incluso en el municipio más pequeño. La política nacional es extremadamente importante, pero nuestras políticas también deben llegar a las comunidades locales ", ha apuntado.

El primer congreso de la Alianza se ha celebrado este fin de semana en Samorín. La formación está ya incluida en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior eslovaco y en sus textos fundacionales defienden la pertenencia de Eslovaquia a la UE y la OTAN, una economía de mercado verde y estrechar iniciativas como el Grupo de Visegrado --Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia--.

Además, han descartado colaborar con el partido de ultraderecha eslovaco Kotleba-Partido Popular Nuestra Eslovaquia (LSNS) y con el partido Dirección-Socialdemocracia (Smer-SD), de izquierda.

Forró era el líder del Partido de la Coalición Húngara (SMK) y está secundado como vicepresidente por Szabolcs Mózes, de la Asociación de la Comunidad Húngara y como presidente del Consejo Republicano de la formación figura el hasta ahora líder del partido Most-Híd (Puente), László Sólymos.

La unificación ha sido consecuencia directa de los resultados de las elecciones legislativas de 2020, en las que la división propició que por primera vez desde la independencia de Eslovaquia en 1993 la minoría húngara se quedara fuera del Parlamento por la barrera del mínimo del 5 por ciento prevista en la legislación electoral. De hecho, hasta esta legislatura los partidos húngaros habían participado en la mitad de todos los gobiernos eslovacos.

La relación con el actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha sido el motivo principal de la división de los partidos húngaros de Eslovaquia.