Eslovenia defiende elevar las relaciones con Israel tras el giro propiciado por Jansa

Archivo - June 18, 2026, Brussels, Belgium, European Union: JANEZ JANSA, Prime Minister of Slovenia, walks out to greet the press ahead of a roundtable meeting during the first night of the European Council Summit in Brussels. Slovenia is expected to focu - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Eslovenia han defendido este miércoles elevar la relación con Israel, en la primera visita de un ministro de Exteriores israelí en 16 años, en medio del giro del país tras la vuelta al poder del ultraconservador y populista Janez Jansa.

"Esta visita, la primera a este nivel en 16 años, tiene un importante peso político y simbólico. Tras un período más largo de contactos políticos menos intensos, ha llegado el momento de que Eslovenia e Israel elevemos la colaboración a un nivel superior", ha afirmado el Ministerio de Exteriores esloveno con motivo de la reunión entre el titular de la cartera, Tone Kajzer, y su homólogo israelí, Gideon Saar.

Desde el Ejecutivo esloveno han señalado como un "paso importante" para revitalizar las relaciones la decisión de Israel de abrir una embajada residente en Liubliana, algo que han aplaudido las autoridades eslovenas.

De lado de Israel, Saar ha dado las gracias "por la cálida bienvenida", señalando que la jornada es "histórica" en las relaciones entre los países.

"Dentro de unas horas, inauguraré la primera embajada israelí en Liubliana, la capital de Eslovenia", ha anunciado, señalando el "compromiso" de Eslovenia e Israel con el "futuro común" y el "fortalecimiento de las relaciones".

Eslovenia fue de los gobiernos más críticos de la Unión Europea, junto a España e Irlanda, con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu por la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza en respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Bajo el liderazgo del anterior mandatario, el liberal Robert Golob, Liubliana dio el paso de reconocer formalmente al Estado de Palestina en junio de 2024, siguiendo la estela de España, Irlanda y Noruega, que lo hicieron solo una semana antes.