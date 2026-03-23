Eslovenia.- AMP.- El gobernante Movimiento Libertad se impone por menos de un 1% al SDS en las elecciones de Eslovenia

March 19, 2026, Brussels, Belgium: Robert Golob. EU leaders are meeting in Brussels for a two-day summit to discuss soaring energy prices and ways to tackle them, against the backdrop of the conflict between the United States and Iran. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones legislativas celebradas este domingo en Eslovenia han posicionado como ganador de los comicios, con el 99,85% de los sufragios escrutados y por menos de un punto porcentual, al partido liberal Movimiento Libertad (GS, por sus siglas en esloveno), liderado por el primer ministro, Robert Golob, tras hacerse con el 28,62% de las papeletas.

Concretamente, la formación de Golob se ha impuesto como la más votada con una ajustada diferencia respecto del conservador Partido Democrático de Eslovenia (SDS), encabezada por el ex primer ministro Janez Jansa, que ha alcanzado un 27,95% de los sufragios, según los datos divulgados por la Comisión Electoral Estatal (DVK), que cifran la participación en el 69,32% del electorado.

De este modo, en esta nueva Asamblea Nacional conformada por 90 asientos, 29 escaños serán para el Movimiento Libertad, de Golob, y 28 para los de Jansa, por lo que serán fundamentales las negociaciones postelectorales para formar gobierno.

La campaña electoral se ha visto salpicada de polémica, después de que se publicara que Jansa se reunió con responsables de la empresa de espionaje israelí Black Cube en diciembre.

"El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito", afirmó Golob la semana pasada tras trascender la noticia.