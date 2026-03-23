El gobernante Movimiento Libertad se impone por menos de 1% en Eslovenia y abre un escenario incierto

March 19, 2026, Brussels, Belgium: Robert Golob. EU leaders are meeting in Brussels for a two-day summit to discuss soaring energy prices and ways to tackle them, against the backdrop of the conflict between the United States and Iran. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernante partido liberal Movimiento Libertad (GS, por sus siglas en esloveno), liderado por el primer ministro, Robert Golob, ha ganado las elecciones legislativas en Eslovenia con el 28,62% de los votos, con un estrecho margen sobre el conservador Partido Democrático de Eslovenia (SDS), del ex primer ministro Janez Jansa, por lo que ahora, sin mayorías de ningún bloque, se presenta un escenario político totalmente abierto.

Las elecciones legislativas celebradas este domingo en Eslovenia han arrojad un empate técnico entre Golob y Jansa, cuya formación ha logrado un 27,95% de los sufragios, quedándose a solo 8.000 votos de diferencia del partido ganador, según los datos divulgados por la Comisión Electoral Estatal (DVK), que confirman una participación en el 69,32% del electorado.

A expensas del voto por correo, la nueva Asamblea Nacional conformada por 90 asientos, contará con 29 escaños para el Movimiento Libertad, de Golob, y 28 de la formación de Jansa, por lo que ahora se abre un periodo en el que serán fundamentales las negociaciones postelectorales dentro del bloque progresista y el conservador para la formación de gobierno.

La presidenta eslovena, Natasa Pirc, ha felicitado al gobernante Movimiento por la Libertad como "gran vencedor de las elecciones", si bien ha instado a "los demás partidos que ingresaron al Parlamento" a "sentarse a la mesa de negociación lo antes posible", indicando su disposición a dialogar con los representantes de los distintos partidos.

Así las cosas, el escenario postelectoral se plantea incierto toda vez que ni el bloque progresista que respalda a Golob ni la alternativa conservadora que lidera Jansa llegan a la mayoría necesaria de 46 escaños. Tras los partidos mayoritarios quedaron el conservador NSI, con nueve escaños, mientras que el también popular Democracia, obtuvo seis representantes. Enfrente, los socialdemócratas lograron seis parlamentarios y la Izquierda cuenta con cinco; mientras que el populista de derechas Resni.ca que ha irrumpido en la Cámara con cinco representantes puede terminar decantando el próximo gobierno.

La campaña electoral en Eslovenia se ha visto salpicada de polémica, después de que se publicara que Jansa se reunió con responsables de la empresa de espionaje israelí Black Cube en diciembre.

"El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito", afirmó Golob la semana pasada tras trascender la noticia.