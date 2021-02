Bruselas condena los ataques del primer ministro esloveno contra la prensa

BRUSELAS, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha condenado este jueves los ataques del primer ministro esloveno, Janez Jansa, contra una periodista, aunque ha descartado abrir por el momento un procedimiento de infracción contra Liubliana

En una rueda de prensa en Bruselas, plagada de preguntas sobre los ataques públicos de Jansa contra una periodista que firmó un artículo sobre el clima de hostigamiento a la prensa en el país, el portavoz principal de la Comisión, Eric Mamer, ha insistido en que el Ejecutivo europeo condena los mensajes en redes sociales del líder esloveno, si bien ha asegurado que Bruselas no puede abrir un procedimiento de infracción por esto y ha pedido no mezclar esta herramienta con un "caso aislado".

"No aceptamos y condenamos los ataques contra los periodistas. Pero no empezamos un procedimiento de infracción contra unos tuits, no se puede abrir por un insulto o un comentario", ha asegurado el portavoz de la presidenta, Ursula von der Leyen.

En esta línea, Bruselas ha reiterado el compromiso de la vicepresidenta Vera Jourova y de la propia Von der Leyen con la libertad de prensa, apuntando que en la UE no caben el "odio, las amenazas ni los ataques personales" contra periodistas.

Además, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha defendido la "profesionalidad" y "dedicación" de los periodistas criticados por Jansa y ha expresado la preocupación de Bruselas por la situación en Eslovenia y en otros estados miembros, algo que ya recogió el informe anual sobre el Estado de Derecho en la UE. "Estamos en contacto con todos los países para hacer seguimiento de estos casos", ha señalado.

Igualmente, ha destacado que el Ejecutivo europeo está dando "pasos adelante" en esta materia y ha mencionado el plan de democracia que planteará medidas concretas para proteger a los periodistas en el ejercicio de su profesión.

La publicación en un medio internacional sobre la situación de la prensa en Eslovenia fue objeto de duras críticas de Liubliana en redes sociales. Primero el Ministerio de Cultura esloveno cargó contra el "extraordinario nivel de sesgo" del artículo, mientras que Jansa lanzó ataques personales contra la autora de la noticia, a la que acusó de "estar instruida para no contar la verdad" y de "vivir a base de mentiras".