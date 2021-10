El expresidente de Eslovenia Danilo Türk lamenta que EEUU "ya no actúe como modelo de la democracia"

Asegura que siempre habrá "diferentes tipos de legitimidad sobre el poder político" y aboga por regular el uso de las redes sociales frente a las noticias falsas

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Eslovenia Danilo Türk ha lamentado este miércoles que Estados Unidos "ya no actúe como modelo de la democracia" en lo que supone para él un paradigma del retroceso que están sufriendo los valores democráticos a nivel global.

En un encuentro organizado por el Club de Madrid, el que fuera jefe de Estado esloveno entre los años 2007 y 2012 ha aseverado que en el terreno político a menudo "uno tiene que aceptar que hay que luchar" y ha recordado que la confianza en el sector público es "importante".

"En Estados Unidos se han registrado intentos de reducir el acceso al voto y esto es un retroceso", ha alertado antes de señalar que es necesario "criticar" estas cuestiones desde el exterior. "Estados Unidos se ha presentado a sí mismo como modelo de la democracia durante años, pero ahora no está actuando como tal", ha destacado.

En este sentido, ha advertido de que se han producido "cambios a nivel estatal", los cuales "limitan el acceso al voto". "Hay que enfrentarse a estos retrocesos", ha insistido, si bien ha admitido que en el terreno político las batallas se tienen que ganar "desde el interior": "Es Estados Unidos quien tiene que tratarlo, desde fuera no podemos hacerlo".

Si bien ha admitido que siempre "ha habido y seguirá habiendo diferentes tipos de legitimidad sobre el poder político", ha destacado que se están creando "situaciones peligrosas". "A menudo incluso en el mismo país hay fuentes de legitimidad que compiten entre sí", ha sostenido.

Así se ha referido al caso de Birmania, y ha recalcado que "hay juntas militares que dicen que solo ellas pueden garantizar la seguridad". "La junta militar dirá que son los únicos que pueden garantizar la protección de la población y la existencia del país porque todo lo demás podría destruirlo y hacerlo vulnerable ante vecinos como China", ha manifestado.

Según Türk, esto supone una herramienta para "darse legitimidad". "No estoy de acuerdo, (...) yo querría ver cómo una Birmania democrática puede garantizar legitimidad y seguridad". No obstante, ha aceptado que hay "diferentes democracias" en el mundo, así como distintos sistemas políticos: "algunos son democráticos y otros no lo son".

Asimismo, ha hecho hincapié en que lo relevante "es garantizar que entendemos que la democracia no es un producto que se pueda exportar". "Es un poco como el amor, debe proceder del interior, luego puede ser asistido", ha dicho.

"En Naciones Unidas", ha afirmado el también ex secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, "nos dimos cuenta de que a los países no les importa tanto que se les ofrezca ayuda en cuestiones electorales, la mayoría acepta este tipo de asistencia, al contrario de lo que pensamos en un inicio".

FAKE NEWS

Türk, que ha resaltado que al principio de la pandemia la población parecía confiar más en las instituciones, ha advertido de que el auge de las 'fake news' (noticias falsas) está fuertemente relacionado con el uso de las redes sociales y se ha posicionado a favor de fortalecer la regulación de las mismas.

"Creo que el problema comenzó con el diseño de las redes sociales como Facebook. El diseño está mal, está basado en la premisa de que Internet lo permite todo (...) y con el objetivo puesto en hacer dinero", ha apuntado.

Para él, antes de las redes sociales "ya existía la tendencia en foros de Internet a hablar de artículos de prensa". "Ya entonces me molestaba el tema del anonimato. (...) Es completamente irresponsable", ha expresado, al tiempo que ha recordado que algunos formatos ya requerían a los participantes identificarse.

No obstante, ha incidido en que las compañías de publicidad "estimulan precisamente esto" (el anonimato), dado que "es lo que da dinero". "Hemos visto este proceso avanzar más allá de lo que nadie imaginaba hace años, y creo que ha llegado el momento de aprobar una regulación más seria sobre el uso de las redes sociales", ha añadido.

"Necesitamos una regulación amplia, pero sé que a los medios de comunicación estas regulaciones no les gustan", ha admitido el expresidente, que ha explicado que "hay que tener cuidado porque las redes sociales solo buscan ganar dinero".

Sobre esta cuestión ha declarado que su propia candidatura electoral "fue abordada por Cambridge Analytica", una empresa que se vio envuelta en un escándalo por haber obtenido de forma ilegal los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook. "Me negué a trabajar con ellos y perdí las elecciones", ha bromeado antes de insistir en que "hay que impulsar un uso responsable (...) porque este problema va a durar mucho, no se va a terminar pronto".