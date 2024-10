España.- Ábalos remite a Ferraz la documentación sobre su defensa y pide ser readmitido en el PSOE

Alega que la dirección del partido no respetó el plazo de 24 horas que estableció para que entregase su acta de diputado

MADRID, 9 Oct.

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ya ha remitido a la dirección nacional del partido la documentación relativa a su defensa, después de que Ferraz le diese un plazo de cinco días para enviarla y reclama que se archive su expediente de expulsión porque, a su juicio, no ha cometido ninguna falta recogida en los estatutos y el reglamento del partido.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos trasladó los documentos en los que basa su defensa este lunes 7 de octubre y pide que se archive el expediente de suspensión cautelar de militancia iniciado el pasado mes de febrero, tras el estallido del 'caso Koldo' que implica a uno de sus colaboradores en el ministerio, Koldo García Izaguirre.

En su escrito dirigido a la Secretaría de Organización del PSOE encabezada por Santos Cerdán, el exdirigente socialista, actualmente diputado del Grupo Mixto reclama a la Ejecutiva el archivo de su expediente por la "caducidad" del mismo y por "la inexistencia de falta alguna".

Ábalos afirma que el pasado 26 de febrero se le exigía la renuncia a su acta de diputado y se le daba un plazo de 24 horas pero no se le concedió ese plazo antes de proceder a la apertura del expediente. En este sentido, explica que la notificación le llegó el día 5 de marzo y por tanto debía contar hasta la jornada siguiente para entregar el acta. Sin embargo, reprocha, el 27 de febrero Ferraz decidió abrirle expediente por "presuntamente no cumplir con lo recogido en una resolución que desconocía por no haber sido notificada".

ENTREGAR EL ACTA HARÍA IMPOSIBLE VOLVER AL GRUPO SOCIALISTA

Por tanto, según defiende, no se le puede acusar de haber "obstruido la labor y decisión de los órganos del partido" porque no tenía conocimiento de dicha decisión. También alega que no se le puede acusar de actuar en contra de un acuerdo adoptado por un órgano del partido al no tener "conocimiento fehaciente" del mismo.

Respecto a la acusación de abandonar el cargo público sin la autorización previa del órgano competente del partido, Abalos señala que "ya se había tomado la decisión" de enviarle al Grupo Mixto, sin ni siquiera haberle notificado la apertura del expediente y por tanto "generando gran indefensión al conocer que prácticamente ya estaba decidida su sanción" antes de haber recibido notificación oficial.

En este sentido, según continúa la argumentación, se vio "compelido a solicitar su ingreso en el Grupo Mixto", dado que abandonar el acta de diputado, como le reclamaba el partido, hubiese hecho "imposible" su reingreso en el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, en caso de que el expediente se terminase archivando.

UNA ARBITRARIEDAD

Ábalos también traslada documentación para probar que el PSOE manifestó que sigue sujeto a la disciplina de voto "hasta su expulsión definitiva" y por tanto "lo que no cabe realizar tal manifestación y a la vez querer sancionar por obstaculizar la labor del partido", añade.

Finalmente, sobre la acusación calificada como falta grave de "menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas" dice que no puede estar "más en desacuerdo" y dice que lo que ha hecho es "precisamente no menoscabar la imagen de las instituciones socialistas".

No obstante puntualiza que el menoscabo es una apreciación "absolutamente subjetiva" de la que no hay ninguna prueba objetiva en el expediente y considera por tanto que no se puede imponer sanción alguna "basada en tal arbitrariedad".

Por tanto, Ábalos pide a la Comisión Ejecutiva Federal que proceda al archivo del expediente y se le reintegren todos sus derechos como afiliado y cargo público.