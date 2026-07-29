El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d) y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, Edward Samuel Miliband (i), durante una reunión, en el Ministerio de Asuntos Exteri - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado la firma de dos acuerdos con el nuevo ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, para "trabajar juntos" en igualdad de género y cambio climático, y ha destacado la importancia de que el país británico tenga una la relación con la Unión Europea "tan estrecha como sea posible".

Albares ha destacado la importancia de que la "política exterior feminista" de España y el Gobierno británico avancen "juntas", y lo hagan también en la lucha contra el cambio climático ante los "terribles incendios" que está sufriendo España y Francia, según ha afirmado en declaraciones previas a la reunión mantenida este miércoles con Miliband.

"Quiero trasladar toda mi solidaridad a aquellos que en estos momentos están luchando contra el fuego aquí y también en otros países europeos, y con aquellos que están afectados", ha afirmado el ministro, que también ha revelado que Ucrania será otro de los temas a tratar en el encuentro con su homólogo británico.

En una declaración conjunta, los ministros han subrayado la prioridad de "liderar conjuntamente la transición verde" y que "la descarbonización, la seguridad energética, la protección del medio ambiente y la resiliencia" van unidas con la "seguridad y de la prosperidad y competitividad" de la economía.

También han reafirmado su apoyo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y han compartido la necesidad de cumplir con el Acuerdo de París e "intensificar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales".

En este sentido, ha asegurado que ambos países tienen una posición "prácticamente idéntica" y ha insistido en que apoyan a Ucrania "para conseguir una paz justa y duradera, para que Ucrania gane no solamente la guerra, sino que gane también la paz".

REINO UNIDO, ALIADO "PRIVILEGIADO" PARA ESPAÑA

Albares también se ha referido a la "paz" en Oriente Próximo y al compromiso que España y Reino Unido tienen con la solución de los dos Estados y que se respete el "Derecho Internacional" en el estrecho de Ormuz.

Por último, el titular de Exteriores ha enfatizado en la importancia de Reino Unido como aliado "privilegiado" para España. "Es el principal destino de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea. Es nuestro segundo destino de las inversiones", y ha continuado destacando que se trata del cuarto inversor en España, que acoge a la mayor comunidad británica de toda la Unión Europea.

Asimismo, se ha mostrado "seguro" de que "este verano volverán millones de turistas británicos" a España. "Compartimos valores, los valores del Derecho Internacional, los valores de la paz, los valores de la democracia y el hecho de que ambos consideramos que nunca la guerra puede sustituir a la política exterior", ha añadido.

El ministro también ha agradecido a Miliband que haya elegido España como primer destino de la Unión Europea tras visitar París: "Estoy seguro que vamos a seguir trabajando y cooperando tan estrechamente como hasta ahora".