Irán traslada sus condolencias a España por el accidente ferroviario

TEHRAN, Oct. 4, 2026 -- Iran's Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi speaks during a meeting with foreign ambassadors and diplomats in Tehran, Iran, Oct. 4, 2026. Araghchi said here on Sunday the country is still ready to achieve a "just and honorable" s - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha trasladado sus condolencias al Gobierno español por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que se ha saldado con la muerte de al menos 69 personas y más de 200 heridos.

El presidente, en un mensaje, "expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido en ese país y la pérdida de vidas de varios de sus ciudadanos".

Pezeshkian "solicitó a Dios Todopoderoso misericordia para los fallecidos y una pronta recuperación y salud para los heridos".

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, también ha trasladado sus condolencias a su homólogo español, José Manuel Albares.

Araqchi ha expresado su pesar por la pérdida de vidas humanas y ha hecho llegar su solidaridad al Gobierno y al pueblo español en nombre de las autoridades y la población iraní.

El jefe de la diplomacia iraní ha transmitido a Albares su "más sentido pésame" por lo sucedido, así como su "compasión" ante las consecuencias del siniestro, según un mensaje publicado por el Gobierno de Irán a través de redes sociales.