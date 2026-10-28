Líderes europeos se solidarizan con España tras el "terrible drama ferroviario" registrado en Toledo

Portugal's Prime Minister Luis Montenegro; Belgian Prime Minister Bart De Wever and French President Emmanuel Macron pictured during a European Council Summit (15-16/10) on Thursday 15 October 2026 in Brussels. European leaders will discuss European compe - NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Líderes de la Unión Europea han trasladado este miércoles su apoyo a España tras el accidente ferroviario registrado en la localidad de Urda, Toledo, que se ha saldado con al menos 30 fallecidos según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.

"Terrible drama ferroviario en España", ha señalado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un apunte en redes sociales en el que se solidariza con las víctimas del siniestro registrado en la provincia de Toledo entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, los numerosos heridos y todos los equipos que participan en las operaciones de rescate. Al pueblo español le expreso la solidaridad de Francia", ha agregado.

El primer ministro luso, Luís Montenegro, ha señalado las "condolencias y profunda solidaridad" con las familias de las víctimas del "grave accidente ferroviario" registrado en Toledo, tendiendo la mano a las autoridades de España "para lo que sea necesario", deseando al tiempo una pronta recuperación a los heridos y "a todos aquellos que han sido afectados por esta tragedia".

Mientras, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado su apoyo a España tras el "dramático accidente ferroviario". "En estos momentos difíciles, el Gobierno italiano está junto a España y el pueblo español tras el trágico accidente ferroviario cerca de Toledo", ha señalado en un mensaje en redes sociales. "Mis pensamientos, y los de todo nuestro Gobierno, están con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que trabajan incansablemente en las labores de rescate", ha agregado.

En la misma línea, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha expresado su "profunda tristeza" por el "trágico accidente". En un mensaje al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado las condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

"Mis pensamientos están con todos los heridos, a quienes deseo una pronta y completa recuperación. Lituania se solidariza con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha afirmado.

A nivel de ministros de Exteriores, el titular belga, Maxime Prévot, ha reconocido su "profunda conmoción" por el "trágico accidente ferroviario" ocurrido en la provincia de Toledo. "Quiero expresar mi más sincero pésame a las familias de las víctimas y transmitir todo mi apoyo a los heridos y a sus seres queridos", ha dicho, incidiendo en que España "puede contar con toda la solidaridad de Bélgica".

De lado de Hungría, la ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán, ha reconocido su "tristeza" por el "trágico accidente", planteando sus condolencias a las familias de las víctimas y el deseo una pronta recuperación a todos los heridos. "Nuestros pensamientos están con usted y el pueblo de España", ha dicho en un mensaje dirigido al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas, tras lo que el gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).