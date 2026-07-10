España.- AMP.- Líderes europeos trasladan sus condolencias y ofrecen ayuda a España por el incendio de Los Gallardos

Dos bomberos trabajan para extinguir el fuego en un incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fall - Plan Infoca

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Líderes europeos han comenzado a enviar sus condolencias este viernes a familiares y afectados por el incendio originado durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería), que ha dejado ya 12 muertos más otras 23 personas no localizadas.

Además de los líderes de la Unión Europea, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su "profundo pesar" por lo acontecido. "Nuestra cercanía va a las familias de las personas desaparecidas y a todos aquellos que han visto involucrados en esta dramática emergencia", ha manifestado antes de declarar que "Italia está al lado de España y del pueblo andaluz en este momento de gran dolor".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dedicado "pensamientos emocionados" para las víctimas de "los terribles incendios que azotan a España y para sus familias". "Expreso la solidaridad de Francia, que también lucha contra las llamas. Homenaje a todos los bomberos movilizados", ha añadido.

Por su lado, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, también ha "recibido con gran tristeza" la noticia del incendio, antes de recordar que su propio país lleva semanas siendo pasto de las llamas. Los incendios son, por lo tanto, "un reto común para Portugal y España, que tantas veces se prestan ayuda mutua".

"En nombre de Portugal, también quiero transmitir unas palabras de consuelo a todos los españoles. Siempre estaremos juntos", ha asegurado en redes sociales.

Rumanía, a través de su presidente, Nicusor Dan, también ha trasladado su solidaridad "a España y el pueblo español en este momento doloroso". "Mis pensamientos están con las familias que han perdido a seres queridos, y con los bomberos y servicios de emergencia que trabajan incansablemente para controlar los incendios", ha lamentado.

Como nota particular, el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, ha declarado el total apoyo de su país a España en un mensaje de condolencias enviado a pocas horas del cruce de cuartos de final entre las selecciones de ambos países en el Mundial que se está disputando en Norteamérica.

"Esta noche, Bélgica y España se enfrentan sobre el terreno de juego. Pero nuestros pensamientos están con Andalucía, devastada por unos incendios de una violencia terrible", ha escrito el ministro sobre la situación en el sur de España, "una segunda casa para muchos belgas".

"A las víctimas de estos incendios y a sus allegados les expreso mis más sinceras condolencias. Toda nuestra solidaridad va para España, sus habitantes y sus bomberos, que luchan sin descanso contra las llamas", ha añadido.