Líderes europeos se solidarizan con España tras el "terrible drama ferroviario" registrado en Toledo

Portugal's Prime Minister Luis Montenegro; Belgian Prime Minister Bart De Wever and French President Emmanuel Macron pictured during a European Council Summit (15-16/10) on Thursday 15 October 2026 in Brussels. European leaders will discuss European compe - NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Líderes de la Unión Europea han trasladado este miércoles su apoyo a España tras el accidente ferroviario registrado en la localidad de Urda, Toledo, que se ha saldado con al menos 30 fallecidos según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.

"Terrible drama ferroviario en España", ha señalado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un apunte en redes sociales en el que se solidariza con las víctimas del siniestro registrado en la provincia de Toledo entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, los numerosos heridos y todos los equipos que participan en las operaciones de rescate. Al pueblo español le expreso la solidaridad de Francia", ha agregado.

El primer ministro luso, Luís Montenegro, ha señalado las "condolencias y profunda solidaridad" con las familias de las víctimas del "grave accidente ferroviario" registrado en Toledo, tendiendo la mano a las autoridades de España "para lo que sea necesario", deseando al tiempo una pronta recuperación a los heridos y "a todos aquellos que han sido afectados por esta tragedia".

Mientras, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado su apoyo a España tras el "dramático accidente ferroviario". "En estos momentos difíciles, el Gobierno italiano está junto a España y el pueblo español tras el trágico accidente ferroviario cerca de Toledo", ha señalado en un mensaje en redes sociales. "Mis pensamientos, y los de todo nuestro Gobierno, están con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que trabajan incansablemente en las labores de rescate", ha agregado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reconocido estar "profundamente afectado" por la noticia del grave accidente de tren registrado en Toledo. "Lloramos junto a nuestros amigos españoles y a todos los que han perdido a un ser querido. A los heridos les deseo una pronta recuperación", ha afirmado.

Mientras, su homólogo de Países Bajos, Rob Jetten, ha señalado que está "conmocionado" por las noticias de la colisión de dos trenes y ha expresado su solidaridad "con las víctimas, sus familias y sus seres queridos". "He hecho saber al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Países Bajos comparte el dolor de España en este triste día", ha afirmado.

"Profundamente apesadumbrado por la horrible noticia de Toledo. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y el pueblo de España", ha indicado por su lado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

En la misma línea, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha expresado su "profunda tristeza" por el "trágico accidente". En un mensaje al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado las condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

"Mis pensamientos están con todos los heridos, a quienes deseo una pronta y completa recuperación. Lituania se solidariza con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha afirmado.

De lado de Bélgica, el primer ministro belga, Bart de Wever, se ha referido al "terrible accidente ferroviario" vivido en España, incidiendo en que el sufrimiento humano "es inconmensurable". "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las víctimas y a sus seres queridos. Todo nuestro país comparte el dolor del pueblo español", ha recalcado en un mensaje en castellano.

En mismos términos se ha expresado el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, señalando sus condolencias con las víctimas y los afectados por la "tragedia". "Nuestros pensamientos están con el pueblo de España", ha afirmado.

"Deseo a todos los heridos una pronta recuperación. Rumanía se solidariza con España y su pueblo en estos difíciles momentos", ha explicado el presidente rumano, Nicusor Dan, tras solidarizarse con las víctimas mortales y sus familias.

Entretanto, el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, ha incidido en la "terrible tragedia" con la colisión de los dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo. "En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con toda España y con todos los afectados por esta tragedia", ha apuntado.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas, tras lo que el gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).