España.- Arrimadas defiende que Cs es "útil" a los españoles y avisa al Gobierno de que prórroga es para 15 días

Critica que algunos en la oposición y también el Ejecutivo pretendan culpar al otro de las consecuencias que tendría levantar la alarma

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha defendido la decisión de su partido de ser "útil" a los españoles votando a favor de una nueva prórroga del estado de alarma este miércoles, pero ha advertido al Gobierno de que esta ampliación es para quince días más, no para varios meses.

"Entre ser útiles o inútiles, lo tengo claro, y entre no aportar nada o intentar salvar vidas y empleos, también. Nuestro voto es en conciencia, asumo totalmente la responsabilidad de este voto favorable para que no decaiga el estado de alarma", ha dicho en el Pleno de la Cámara Baja, avisando de las consecuencias negativas que tendría levantar esta medida el sábado sin que el Ejecutivo tenga listo un plan B frente a la crisis del coronavirus.

Arrimadas ha dejado claro al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el respaldo de su partido es a cambio de que empiece a planificar una "salida ordenada" del estado de alarma para "proteger a los españoles desde el punto de vista sanitario, económico y social" con otro marco jurídico.

En este sentido, ha indicado que la prórroga se va a aprobar "no por quince meses, no por tres meses, sino para quince días". Y el Gobierno, que no tiene mayoría parlamentaria, "no puede decir que, si pierde una votación en el Congreso", ya no podrá proteger a los ciudadanos frente al virus y su impacto económico y social, algo que entiende como "una amenaza".

COMPROMISOS DEL GOBIERNO CON Cs

Según ha precisado, el acuerdo alcanzado el martes implica que el Gobierno se compromete a consensuar las medidas del proceso de desescalada con las comunidades autónomas, a celebrar reuniones semanales con la oposición y a mantener los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) y las medidas de apoyo a los autónomos y a las pymes más allá del estado de alarma.

Por otro lado, la presidenta de Ciudadanos ha recordado a otros partidos de la oposición que la votación de este miércoles "no sirve para tumbar al Gobierno" y que no se está celebrando un debate sobre la investidura de Sánchez o de su vicepresidente, Pablo Iglesias.

Se trata, ha continuado, de decidir si el sábado se levanta o no el estado de alarma, y levantarlo supondría que la gente salga a la calle "sin ningún tipo de control", que pueda desplazarse hasta sus casas en la playa o que se suspendan los ERTE.

Sin mencionar a ningún partido en concreto, ha criticado que unos quieran que acabe el estado de alarma, sabiendo que "vendrá el caos y se acabarán las ayudas", para luego decir que la culpa es del Gobierno, y que otros deseen lo mismo para poder responsabilizar a la oposición de las consecuencias.

"¿Por qué no intentamos evitar que eso pase y estar a la altura de los españoles y negociar medidas que son buenas?", ha propuesto Arrimadas desde su escaño en el hemiciclo del Congreso, a donde ha acudido por primera vez desde que se decretó el confinamiento al no existir ya un riesgo para su embarazo, según le han dicho los médicos.

EL GOBIERNO ACTÚA TARDE E IMPROVISA

La líder de la formación naranja ha dedicado gran parte de su discurso a enumerar los errores del Gobierno, tras recordar que hace meses ella intentó evitar que Sánchez alcanzara un acuerdo de coalición con Podemos proponiendo un acuerdo entre el PSOE, el PP y Cs.

"Mientras otros estaban en la cómoda posición del 'no', de que se forme este Gobierno, que arruinen España, que luego ya nos votarán a nosotros y lo arreglaremos", ha agregado, describiendo la postura que adoptaron tanto el PP como Vox.

Arrimadas ha señalado que "no estaba escrito" que España tendría uno de los peores datos en número de fallecidos por millón de habitantes, pese a haber aplicado "uno de los confinamientos más duros" del mundo, y la mayor cifra de sanitarios contagiados por el virus.

"Los españoles nos juzgarán a todos nosotros por lo que hemos hecho ante esta crisis, pero especialmente juzgarán al Gobierno, que ha cometido grandes errores y ha llegado tarde y mal a esta pandemia", ha afirmado, acusándolo de actuar con "improvisaciones, decisiones unilaterales y rectificaciones".

CONSENSUAR CON LA OPOSICIÓN Y CON LAS CCAA

Asimismo, ha lamentado que en España no se vea unidad política y un "rumbo claro" y ha reprochado a Sánchez que estuviese 18 días sin llamar por teléfono a los representantes de la oposición.

También ha avisado de que no se puede aprovechar el estado de alarma para "tramitar por detrás una ley educativa o hacer nombramientos que no cumplan con el requisito del funcionariado", y ha reclamado la eliminación de "chiringuitos, duplicidades y enchufes" y la reactivación del Portal de la Transparencia.

Arrimadas espera que a partir de ahora el Ejecutivo consensúe las medidas con la oposición y con las comunidades autónomas y le ha dicho que Ciudadanos estará "muy vigilante" para comprobar que cumple sus compromisos y que no concede "más privilegios" a los partidos nacionalistas.

Según ha manifestado, el partido naranja siempre ha actuando "pensando en el interés general de los españoles", y por eso ha sido "propositivo y leal".

Pero esa "mano tendida" no ha sido "jamás para tapar o justificar los errores del Gobierno", sino "para intentar que se corrigieran y que no se repitieran", ha aclarado la portavoz, que ha lamentado que en el debate parlamentario se esté viendo "bronca", en vez de "humildad, rectificación y manos tendidas".