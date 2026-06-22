España.- Ayuso pregunta a Sánchez si "no es suficiente" la condena a Ábalos, su "número dos", para convocar elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "no es suficiente" la condena de 24 años contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia para que convoque elecciones generales.

Lo ha expresado así tras conocerse la condena del Tribunal Supremo contra el exministro de 24 años, a la que se suma también la del exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio.

"Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba... Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", ha afirmado la dirigente regional a través de sus redes sociales.

La pasada semana Díaz Ayuso cargó contra un Pedro Sánchez "escondido" y "cobarde" durante la declaración que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y afirmó que no le gusta "dar la cara".

En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado "cuándo va a dimitir P.S." y el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, "cuándo convocará elecciones" tras la condena por parte del TS.

Desde la Plaza de Olavide, donde el Grupo Municipal Popular ha hecho balance de tres años de mandato, Almeida ha insistido en "cuándo va a dimitir P.S., cuando su mano derecha ha sido condenada a 24 años y su mano izquierda en las primarias a 19 por organización criminal en una estructura dentro del Gobierno de España".

"Los españoles no nos merecemos un Gobierno corrupto, presidido por un corrupto, porque en mi opinión es de ser corrupto no dimitir en estos momentos cuando el Supremo ha condenado a José Luis Ábalos y a Koldo García", ha declarado Almeida.

El alcalde ha acusado a Pedro Sánchez de ser "un presidente del Gobierno que, en vez de combatir la corrupción, es el jefe de la corrupción, que además respalda a José Luis Rodríguez Zapatero y que no asume ninguna responsabilidad por una condena a 24 y 19 años de cárcel a sus colegas del Peugeut mientras se recorría España para las primarias".

"Es imposible que Ábalos y Koldo hubieran actuado sin estar en el Gobierno de España y, por tanto, es el gobierno de España y Pedro Sánchez el último responsable de lo que ha pasado", ha condenado el primer edil.

APELACIÓN A LOS SOCIALISTAS "DECENTES"

El secretario general de los 'populares' madrileños, por su parte, ha puesto el foco en que les acusaron en la izquierda de propagar "bulos" cuando acudieron desde la Asamblea de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción, para reconocer que entonces no se podían imaginar "que acabaría en esta sentencia, que viene a demostrar que cuando el Partido Popular de Madrid acusa lo hace con pruebas mientras que cuando la izquierda insidia y son desestimadas esas causas no se recibe ni siquiera una mísera disculpa".

"Esta es la primera, supongo, que de muchas. Y la pregunta, efectivamente, no es solo si ese punto va a dimitir, sino cuándo se van a convocar elecciones, qué van a hacer sus socios porque no vale hablar y decir que ya no se apoya el Gobierno, hay que dar pasos en ese sentido para poner fin al momento más crítico que vive nuestro país en democracia porque nunca ha ocurrido que un Gobierno en ejercicio sea condenado por casos de corrupción, cuando todavía quedan casos pendientes", ha declarado Serrano.

Alfonso Serrano ha preguntado a su homólogo en el PSOE, Óscar López, "¿hasta cuándo?, ¿qué más tiene que pasar?". "Llevan un par de años sometidos a la bota de Óscar López porque el sanchismo necesita tener agarradas, apretadas y sometidas a las estructuras territoriales para que no se le mueva nada".

"Yo apelo a si todavía queda algún socialista decente en el Partido Socialista de Madrid, porque hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea y en los municipios lo que vemos son sanchistas que lo que buscan es justificar cualquier acción del Gobierno de España, aunque eso suponga un ataque a la Comunidad de Madrid y a los madrileños", ha declarado. "Es el momento de decir hasta aquí hemos llegado", ha instado a esos socialistas "decentes".