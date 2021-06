Aznar carga contra Sánchez por el "error político" de indultos: "Es una gran humillación para los españoles"

Dice que "es un día triste para España" y avisa que no se puede construir el futuro de un país confiando en los que buscan destruirlo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por aprobar la concesión de indultos a los condenados por el 'procés', un paso que, a su juicio, supone un "insulto" y "gran humillación para los ciudadanos españoles". Es más, ha subrayado que con esta decisión está cometiendo un "grave error político", que ha calificado de "mayúsculo" e "inmenso".

"No se puede indultar a los que no respetan las reglas del juego y que además dicen que las van a seguir sin respetar y que van a seguir haciendo lo mismo", ha afirmado Aznar, que ha participado telemáticamente en una conferencia-coloquio con estudiantes colombianos bajo el lema 'Democracia, libertad y gobernabilidad global en el contexto actual de la pandemia'.

Tras asegurar que "hoy es un día triste para España", Aznar ha criticado duramente que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la propuesta de indultar "a los autores de un golpe de Estado contra el orden constitucional, contra la unidad de España y contra la continuidad histórica de la nación española".

"Es un día de gran humillación para los ciudadanos españoles que creen en la libertad, que creen en la ley, que creen en la seguridad, que creen en la democracia, que creen en algo tan sencillo como que no se puede indultar a los que quieren quebrar el orden constitucional", ha proclamado.

"LAS DECISIONES POLÍTICAS PRODUCEN CONSECUENCIAS"

Tras subrayar que "las decisiones políticas producen consecuencias", el también presidente de la fundación FAES ha resaltado además que esta decisión constituye "al mismo tiempo políticamente un error mayúsculo".

"Es un error inmenso el que se acaba de cometer y, por lo tanto, cuando se habla de buen Gobierno, una de las reglas primeras que hay que tener si uno toma como referencia España es que no se puede construir el futuro de un país confiando en los que quieren destruir el país. Eso no tiene ningún sentido", ha aseverado.

El expresidente del Gobierno, que considera que lo que importa en la vida política "son los hechos", ha insistido en que decir a los españoles que tienen que construir su futuro "sobre la base de aquellos que lo quieren destruir no tiene ningún sentido".

"El buen gobierno es el retorno a la sensatez, a la inteligencia, es el saber que no hay libertad sin ley, que no hay libertad sin responsabilidad, que no hay libertad sin autoridad y que no hay libertad ni democracia sin autoridad, sin responsabilidad y sin ley", ha manifestado.

SUBRAYA QUE LO VAN A VOLVER A HACER "EN CUANTO PUEDAN"

En su charla con los estudiantes colombianos y tras dejar claro que no estaba comparando las situaciones en ese país y España, Aznar ha insistido en el mensaje de que las decisiones políticas "producen consecuencias" y ha afirmado que no se puede indultar a "los autores de un golpe de Estado que dicen que lo van a volver a hacer en cuanto puedan".

Según Aznar, los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre son personas que "están humillando e insultando permanentemente a millones y millones de ciudadanos españoles" y, por lo tanto, al país.

Pero sobre todo, ha proseguido, el Gobierno "está cometiendo un grave error político" que, a su juicio, ya han vivido en la historia de España. "Y está situándose fuera de los parámetros de cualquier gobierno sensato", ha resaltado, para añadir que no se puede construir una universidad, una familia, una empresa o una nación con "aquellos que la quieren destruir".

"LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS ESTÁN SIENDO ACOSADOS Y CUESTIONADOS"

Por todo ello, el expresidente del Gobierno ha resaltado que la aceptación de la ley y la aceptación del principio de la responsabilidad "es lo más importante", ya que, a su juicio, "no hay posibilidad democrática" si la ley no se aplica.

Durante su conferencia, Aznar ha destacado además que los sistemas democráticos "están siendo acosados y cuestionados como hace mucho tiempo no se veía" y ha avisado de que "en algunos casos los acosadores, aquellos que quieren subvertir el orden democrático liberal, están teniendo éxito".