Belarra promete "dejarse la piel" para llevar a Podemos "lo más lejos posible"

Agradece a Iglesias todo su trabajo por el partido: "Sin él, Podemos no existiría"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que se va "a dejar la piel" para llevar a la formación "lo más lejos posible" y ha apelado a lograr un partido "más fuerte que nunca" para salir a ganar las próximas elecciones generales.

Así lo ha desgranado tras su primer discurso tras ser proclamada como máxima dirigente del partido en la cuarta Asamblea Ciudadana, que abre una nueva etapa en la formación tras la renuncia de Iglesias a la política.

Belarra ha dedicado palabras de agradecimiento a Iglesias, que ha sabido "crear un partido desde abajo", "romper el bipartidismo", "echar a los corruptos" del Gobierno y gestar el primer Gobierno de coalición de la democracia.

"Gracias por enseñarnos que un militante tiene que estar ahí donde es más útil, gracias por lo que has hecho por este espacio político pero sobre todo por el país. Ten seguro que seguimos aquí", ha destacado para remarcar también una "obviedad" y es que sin Iglesias "Podemos no existiría".

Pero a continuación, Belarra ha subrayado que ahora se abre un nueva etapa en la que "Podemos tiene que crecer" para salir a las elecciones generales "a ganar" y ser la fuerza "mayoritaria". Y es que ante sus bases ha proclamado que la formación morada "no nació para gobernar en minoría".

"No nos resignamos, no nos conformamos", ha insistido la nueva líder para destacar su voluntad de que el derecho a la vivienda sea efectivo, que se plasme la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, forjar un país de libertad que no persiga a artistas por decir "borbones ladrones" y su apuesta por tener empresas públicas que "planten cara" al oligopolio eléctrico.

Además, ha reivindicado su profunda convicción por un "plurinacional" y ha emplazado a enrairzar a Podemos en el territorio, dado que hay "mucha España más allá de Madrid", comprometiéndose también a salir a ganar en los próximos comicios autonómicos y municipales.

"VAMOS GANANDO"

Y es que aunque a sus adversarios y a los poderosos les "moleste", la secretaria general ha asegurado que "van ganando" al lograr avances sociales, pero ha especificado que necesitan un Podemos "más fuerte" y crecer con "liderazgos corales" y "feminista", siguiendo la senda abierta al romper con el bipartidismo tras el 15M. Esa pulsión de transformación y medidas centradas en la mayoría, revelan el carácter patriota de su partido.

"VOCACIÓN INQUEBRANTABLE QUE TEMEN LOS PODEROSOS"

La ministra ha agradecido a la militancia de Podemos, lo más valioso del partido, que hayan vuelto a demostrar la "vocación inquebrantable" del partido para conseguir un país "mejor" y el tener las "manos libres de ataduras", que es lo que "temen los poderosos".

Y es que Podemos ha inaugurado una "nueva forma de hacer política" al decidir seguir siempre "el camino correcto" aunque sea "difícil", lo que ha permitido a la formación de la "gente sencilla y humilde" desplegar medidas que son ya "patrimonio" del país.

Belarra también ha destacado que en esta cuarta asamblea de Podemos se atreven a "soñar" con un "nuevo país" desde la "alegría", con un futuro en el que se deje "de retrasar la edad de jubilación" y, en su lugar, se adelanten con "pensiones dignas", así como trabajo digno para los jóvenes

"Un futuro sin tanto miedo, sin tantas depresiones y sin tanta ansiedad", ha insistido para destacar que es "consciente" de que la "resignación" ha "calado" en muchos compatriotas, sobre todo en los jóvenes.

También ha proclamado que la sociedad "no soporta la corrupción" ni tener un "rey emérito huido en Abu Dabi", en alusión a Juan Carlos I, y ha calificado de "traidores" a quienes buscan, por ejemplo, privatizar las pensiones. Finalmente, ha enfatizado su voluntad de avanzar a que España sea una república.