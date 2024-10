Borràs (Junts) no descarta apoyar una moción de censura del PP

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que su partido no descarta apoyar una moción de censura del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esgrimiendo que no descartan "absolutamente nada" y que sus votos "no pueden ser dados por hechos en ningún caso".

"No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo", ha asegurado la dirigente de Junts en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si Junts apoyaría una posible moción de censura del PP.

Borràs ha sostenido que los de Carles Puigdemont van a "hacer valer" sus diputados en el Congreso para que se cumplan los acuerdos firmados con el Gobierno, aunque "sin descartar ningún otro escenario". Eso sí, por el momento están concentrados "en el cumplimiento de unos acuerdos" suscritos con el PSOE.

Después de decir que su partido no trabaja para que en España haya "un gobierno de Pedro Sánchez o un gobierno del Partido Popular", la presidenta de Junts ha reiterado que su formación trabaja "para Cataluña" y que busca que se cumplan "los acuerdos a los cuales llegamos", como aumentar el margen de déficit de la comunidad u otorgarle un concierto económico.

Así, ha criticado la falta de compromiso del Gobierno con los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña, alegando que "gobierne quien gobierne" nunca se llega a los "porcentajes mínimos exigibles" en la comunidad. "Ya no estamos hablando de un 100% de cumplimiento ni un 90. Nos quedamos entre el 30 y el 40%", ha enumerado.

Por ello, Borràs ha avisado de que Junts ha cumplido con su parte, que fue investir a Sánchez como presidente del Gobierno, y que "los plazos para negociar los Presupuestos Generales del Estado "van a venir dados por cómo evolucionen las cosas" y si el Ejecutivo cumple los acuerdos con los independentistas catalanes.

"Hemos sido muy claros desde el primer momento y parece que ahora Pedro Sánchez y el Gobierno van comprendiendo cuáles son las reglas del juego. Sus derrotas parlamentarias van a ir al hilo de sus incumplimientos. Los acuerdos se realizan para cumplirlos. Los presupuestos también", ha sentenciado Borràs.