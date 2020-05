España.- Casado acusa a Sánchez de "traicionar" a socios y "engañar" a ministros: "España no merece este Gobierno"

Exige a Sánchez reabrir ya la economía para evitar que los ERTE se conviertan en ERE y dice que no quieren "más colas del hambre"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo de "traicionar" a sus socios", "engañar" a sus ministros y "mentir" a los españoles tras su acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 a cambio de la abstención de la formación abertzale en la quinta prórroga del estado de alarma. Dicho esto, ha recalcado que España "no merece este Gobierno".

Casado, que ha visitado una empresa textil en la localidad madrileña de Villaconejos, ha señalado que el PP no ha "entendido" ese acuerdo con Bildu pero ha subrayado que es la "tercera vez" que Sánchez pacta con ese partido, dado que, también lo hizo en su investidura y "para lograr el gobierno de Navarra".

El presidente del PP ha recalcado que ahora, con ese acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu en el marco del estado de alarma, ha "traicionado a resto de socios" con los que había negociado la prórroga, ha "engañado" a ministros de su propio Gobierno y ha "mentido a todos los españoles".

"España no merece este Gobierno. Queremos que nos diga la verdad, que no se mercadee por un puñado de abstenciones con una medida fundamental para salir de esta grave crisis económica", ha aseverado Casado.

Tras recriminar a Sánchez que negocie de "forma unilateral" la reforma laboral "sin hablar con los sindicatos, ni con la patronal ni con el resto de fuerzas políticas", ha advertido a Sánchez de que "no se puede deshacer reformas que han permitido crear tres millones de empleos en la última recesión y sostener el estado del bienestar".

"EUROPA NOS ESTÁ MIRANDO"

Casado ha avisado de que Europa está "mirando" a España y exige "competitividad y flexibilidad". A su entender, debe llegar la liquidez a las empresas y a los autónomos, pagarse "de una vez" todos los ERTE y apostar por la flexibilidad en costes laborales y fiscales, eliminando trabas burocráticas.

En este punto, ha solicitado a Sánchez que tome ya medidas para reabrir y reactivar la economía "cuanto antes" con "condiciones de seguridad", usando mascarillas, haciendo test masivos y protegiendo a la población vulnerable y mayores, ya que, "solo así se podrá financiar el estado del bienestar".

Casado ha resaltado que hay que evitar que "los ERTE se conviertan en ERE" y "arrojar a millones de españoles al paro". "No queremos más colas del hambre y más gente teniendo que pedir ayuda en ONG, en parroquias porque no pueden llegar a fin de mes", ha declarado, para avisar de que si no se actúa ya los "estragos económicos pueden ser incluso peores" que los que han sufrido a nivel de salud.

El presidente de los 'populares' ha reclamado al Gobierno que elija "entre unos socios radicales, que quieren romper España y su economía", o "volver al sentido común de las fuerzas políticas que respetan la Constitución".

AGRADECE AL SECTOR TEXTIL SU LABOR SOLIDARIA

Casado, que ha estado acompañado en esta visita de Angel Asensio, presidente de la Federación Española de las Empresas de la Confección (FEDECON) y Eduardo Zamacola, presidente de la Asociación de Comerciantes, Textil y Complementos (ACOTEX), ha asegurado que la indutria textil española es "marca España" y la imagen del país en el exterior.

Además, ha trasladado su apoyo a un sector en el que "casi un 90% están acogidos a un ERTE" y ha agradecido a las asociaciones y patronales textiles de la industria y del comercio "la labor solidaria" desarrollada durante la pandemia en la elaboración de material de protección.

"Quiero pedir de forma constructiva al Gobierno que tome las medidas para ayudaros a crear empleo y que con ese empleo podamos sostener el estado del bienestar que tan orgullosos defendemos en España", ha dicho a los representantes del sector textil, para concluir recordando que el PP está reuniéndose con más sectores como hosteleros, agricultores, ganaderos o de la distribución.