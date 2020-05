España.- Casado avisa a Sánchez que le espera un "calvario" por su "arrogancia insultante": "Usted es el error absoluto"

Dice que esto "no le saldrá gratis" y que es el presidente con menos apoyos en las urnas: "¿Pero usted quien se cree que es? ¿Napoleón?"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno "cada vez está más solo" y sale "más debilitado" de cada votación del Congreso y ha avisado de que le espera un "calvario" por su "arrogancia insultante". Tras criticar duramente la gestión en la crisis del coronavirus de Pedro Sánchez, al que ve como "el error absoluto", ha afirmado que "afortunadamente esto no le saldrá gratis".

Así se ha pronunciado en su réplica durante el debate sobre el estado de alarma que se celebra en el Congreso, que ha acogido un agrio y duro cruce de reproches entre Sánchez y Casado, quien ha confirmado que su partido optará en esta ocasión por la abstención pero que en la siguiente prórroga votará "no".

Casado ha recriminado a Sánchez sus "insultos" y que defina al PP como la "peor oposición de todo el continente" por abstenerse. "Cuando le votemos que 'no' dentro de 15 días, ¿nos va a mandar al general de la Guardia Civil?", ha preguntado, para afearle la "inquina" con la que trata a PP frente al "mimo" a Bildu.

Y después de que la socialista Adriana Lastra haya llamado "cacatua" al secretario general del PP, Teodoro García Egea, por estar hablando durante su discurso, Casado le ha respondido: "Yo no sé dónde estarán las cacatuas, pero he visto toda clase de doberman como los de los vídeos antiguos de los 90 del PSOE".

"NO QUIERE PACTOS, SOLO BUSCA CULPABLES"

Tras reprochar a Sánchez que suba a la tribuna con las "réplicas escritas a ordenador", Casado ha recordado que el PP ha apoyado las tres prórrogas anteriores y ha tendido la mano al Gobierno, siendo "bastante más generoso que toda la oposición europea". "Por cierto, ellos lo han hecho bien como gobierno, usted no lo ha podido hacerlo peor", le ha espetado.

Además, ha acusado a Sánchez, "el señor del no es no", que "ahora vaya de pactista" pero ha afirmado que "el hábito no hace al monje" y "ya no cuela". "Usted no quiere pactos, solo busca culpables de que no haya pactos", ha agregado.

También ha recriminado al jefe del Ejecutivo que hable de medios de comunicación tras la actuación de su gobierno en RTVE y el "adoctrinamiento a los niños en contra del expresidente" Mariano Rajoy; tener un vicepresidente como Pablo Iglesias que ha "amenazado" a los medios que les critican; o "utilizar el BOE para dar subvenciones discrecionales".

"Para usted, las protestas son ultraderechistas, los que critican hacen bulos y los que no le apoyamos causamos muertos. Ésa es su talla moral. ¿Pero usted quién se cree que es? ¿Napoleón? Es usted presidente de la historia democrática con menos apoyos democráticos en las urnas y con menos respaldo de su grupo parlamentario en esta Cámara", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que cada votación que Sánchez lleva al Congreso "sale más debilitado". A su juicio, cada votación es un "suplicio" y "con su arrogancia insultante lo que le espera es un calvario".

"EL PROBLEMA EN TODO ESTO ES USTED"

Casado ha recriminado a Sánchez de nuevo que el PP no tenga "ni un solo papel ni un solo plan" del Gobierno. "Ya sé que no tiene GPS pero por lo menos engañeme un poco como hace con todos los demás. Lo que nos cuenta es que es un error absoluto no apoyar la nada", ha asegurado, para responderle: "Usted es el error absoluto, el problema en todo esto es usted".

Casado ha recriminado al Gobierno que diga públicamente que España está en la "gama alta de éxito con 25.000 muertos y cinco millones de parados" y le ha preguntado si "no se le cae la cara de vergüenza". Es más, ha criticado que se hable de "nueva normalidad" y ha aconsejado no "adjetivar los conceptos" porque es "muy desasogante".

Tras pedir al presidente del Gobierno que se deje de "eslóganes vacíos y rinda cuentas", ha asegurado que Sánchez "cada vez tiene el agua más cerca del cuello" y debería "hacer amigos" en vez de "insultar" al PP "con esa prepotencia".

"RECORTES DE 35.000 MILLONES DE EUROS"

Casado ha destacado que la UE ya ha dicho que en 2021 España "liderará el paro de toda la UE" y "el déficit público alcanzará el 6,7%", algo que, a su juicio, llevará a que se exijan al Gobierno "unos recortes de 35.000 millones de euros". "¿Dónde los va a sacar?", ha interpelado, para acusar a Sánchez de estar "ocultando un rescate" y "el coste que está teniendo para parados, pensionistas y funcionarios".

El presidente del PP ha dicho a Sánchez que si no tenía plan B, el PP se lo ha dado planteando aplicar la legislación ordinaria en vez del estado de alarma, en un momento en el que está "cada vez más solo en este hemiciclo". A su entender, hay legislación básica y se puede modificar.

"Permita que los españoles rompan filas, sí. No somos soldados, somos ciudadanos libres e iguales de una gran nación, a la que le ha tocado el peor presidente en el peor momento. Afortunadamente, esto no le saldrá gratis", ha concluido.