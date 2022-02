España.- Casado exige a Ayuso aclarar el contrato de mascarillas: "Yo no permitiría a mi hermano cobrar 300.000 euros"

Dice que el dossier del hermano de la presidenta no le vino de Moncloa y se siente "decepcionado": "Es algo que no merezco"

Niega que contrataran a un detective para labores de espionaje y cree que solo se está "alargando un montaje" porque no hay pruebas

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si su hermano recibió 286.000 euros en comisiones por mediar en un contrato de mascarillas en plena pandemia y ha asegurado que él, si llega a Moncloa, no permitiría que un hermano suyo cobrara un importe tan "relevante" por un contrato adjudicado por su Consejo de Ministros". Tras expresar su "decepción" por un "espectáculo lamentable" que "no merece", ha precisado que el dossier sobre ese contrato sanitario no le llegó de Moncloa.

Así se ha pronunciado en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, en medio de la guerra abierta en el seno del PP. Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a la dirección nacional de su formación de vincularla con la corrupción "sin pruebas" y de intentar urdir un plan para destruirla. Poco después, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció la apertura de un expediente informativo por sus acusaciones "casi delictivas" contra la cúpula del partido.

Casado ha afirmado que él se ha limitado a pedir información en el ámbito interno porque debe velar por la ejemplaridad por su responsabilidad como presidente del partido y ha rechazado que haya sido con ánimo inquisitorial.

"TODO ESTO TIENE QUE ACABAR"

A su entender, "lo fácil" es demostrar que todo es correcto en ese contrato y que "se puede hacer hoy mismo" con "transparencia, principios y ejemplaridad". Sin embargo, ha subrayado que no entiende la reacción que ha tenido Ayuso al "detonar esta cuestión de una forma tan virulenta". "Todo esto tiene que acabar", ha proclamado Casado, emplazándola a que pregunte a su hermano.

En este sentido, la ha emplazado a justificar que no ha habido "ninguna transferencia" a su hermano y, si la ha habido, "está justificada con la ley en vigor". "Yo, cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros", ha enfatizado.

Dicho esto, ha recordado que la ley de 1995 de Contratos Públicos y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid "no permite contratar con familiares" y una comisión de ese importe "puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato".

Según ha dicho, es algo que "se tenía que haber aclarado en privado" evitando este "espectáculo lamentable" a los españoles y, en especial a los militantes del PP. "Espero que se pueda hacer", ha señalado, para recordar que ya hay partidos que han anunciado que llevarán este asunto a la Fiscalía.

TRAFICO DE INFLUENCIAS Y CONTRATAR CON TU HERMANA CON 700 MUERTOS

Casado ha señalado que él no ha puesto "en duda" que el contrato sanitario esté "bien hecho" pero ha indicado que "el problema" es ver si después de ese contrato ha habido una "transferencia de comisiones a un familiar".

"Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Ésa es la cuestión", ha proclamado.

Al ser preguntado si da por hecho que la comisión es de ese importe, ha precisado que la información de la que dispone es que "la comisión es de 286.000 euros", algo que, a su entender, es un "importe suficientemente relevante" para pensar que ha habido "tráfico de influencias".

Sin embargo, ha reiterado que él no está "acusando" sino que se ha dedicado a preguntar en el ámbito interno pero no ha recibido explicaciones. Tras agregar, que él no lo había "aflorado" públicamente porque "no tiene pruebas" y "desea fehacientemente que no sea así", ha recalcado él cumplía con su obligación y si no se ha hecho antes en España "a lo mejor" por eso han tenido "tantos problemas en los partidos en cuestiones de falta de ejemplaridad".

A su entender, lo "más fácil" sería decir si su hermano ha recibido o no esas comisiones y, si las ha recibido, dar explicaciones porque "ya no es solo es una cuestión del Código Penal sino de la Ley del Alto Cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares o personas interpuestas".

Casado se ha quejado de que Ayuso le acusara públicamente de ir contra ella por "no sé qué espureos intereses" cuando "toda su trayectoria política ha sido velar por la ejemplaridad" y "apoyar" a Ayuso en sus responsabilidades.

DICE QUE NO VIENE DE MONCLOA EL DOSSIER

Frente a las declaraciones de Ayuso sobre el dossier, Casado ha afirmado que no le vino de Moncloa, pero ha admitido que contenía datos "fiscales y bancarios" por lo que se podía inferir que se podía venir de una institución pública.

Además, ha revelado que Ayuso le comunicó que le habían dicho en Moncloa que ese dosier se lo habían pasado desde Génova. "Y llamamos directamente a la Moncloa que nos dicen que eso es absolutamente falso", ha asegurado, para denunciar una "preconstutución de pruebas" e "involucración de organismos" en vez de dar información sobre el contrato de mascarillas al partido en el ámbito interno.

El líder del PP ha rechazado que pusiera encima de la mesa esas comisiones como supuesto chantaje para que se retirara de la carrera del PP de Madrid porque "lo importante es que no haya ningún problema de ejemplaridad" en ninguna administración gobernada por el PP.

"A mi el congreso del PP de Madrid me da igual. Soy un convencido de las primarias, se presentará quién quiera", ha aseverado, para quejarse de haber tenido que "aguantar" estos últimos meses una "lluvia mediática de desprestigio, difamaciones e insidias".

El jefe de la oposición ha confesado estar "decepcionado" y "muy sorprendido" con lo ocurrido, apenas unos días después de los comicios en Castilla y León. "Lo que ocurrió es algo que no merezco personalmente. Jamás he retirado mi apoyo a Ayuso", ha indicado, para recordar las responsabilidades políticas que le ha dado.

Además, ha señalado que "jamás" le ha dicho a ella que no contara con su confianza para no presidir el PP de Madrid y ha añadido que es "algo muy secundario" en comparación con la labor que tiene en la Comunidad.

TILDA DE "FALSO" QUE CONTRATARÁN UN DETECTIVE

Asimismo, Casado ha negado que la dirección del PP contratara a un detective para realizar labores de espionaje a la presidenta madrileña, algo que ha tildado de "absolutamente falso". "Si alguien lo hubiera hecho, sería cesado", ha proclamado, para añadir que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "aceptó la dimisión" de su colaborador Ángel Carromero porque está "en la picota" y no quiere "perjudicar al Ayuntamiento de Madrid".

"Lo que se ha oído solo es una grabación de un presidente de la Empresa Municipal diciéndole a un supuesto detective 'oiga, me ha llegado una información y me gustaría contrastarla con usted'", ha señalado, para añadir que esa grabación si se "pusiera íntegra" se vería que a "él no le ha contactado absolutamente nadie".

Ante las informaciones periodísticas "filtradas" que se están publicando y sin "dar ningún nombre", ha insinuado la posibilidad de que todo lo relacionado con el detective y el espionaje sea "un señuelo" como lo que, según ha dicho, pasa con el dossier de la Moncloa.

"¿Y si es falso y le han contratado (al detective) para decir que alguien supuestamente de Génova le ha encargado esto para que luego el alcalde haga llamarle para confirmar que eso es así y ésa sea la prueba?", se ha preguntado, para añadir que "no hay ninguna prueba" y lo que se está haciendo es "alargar un montaje".