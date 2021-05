Casado exige un Pleno en el Congreso para que Sánchez informe de los indultos

Recalca que el Supremo ve "inaceptable" conceder esa medida de gracia y subraya que Sánchez solo busca "seguir en el poder"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este jueves la convocatoria de un Pleno monográfico en el Congreso para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, informe del "autoindulto" a los líderes del 'procés' con el que, a su juicio, busca "seguir" en el Palacio de la Moncloa. Dicho esto, ha subrayado que su partido no permitirá "este atropello" a la Constitución, la Justicia y la Nación.

Casado ha realizado esta petición un día después de que el Tribunal Supremo se haya pronunciado en contra de la concesión de cualquier forma de indulto --total o parcial-- a los doce condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

El líder del primer partido de la oposición ha subrayado que el alto tribunal considera que es "inaceptable" conceder esos indultos "ante una actitud antidemocrática", al tiempo que "pulveriza la convivencia".

DICE QUE SÁNCHEZ SOLO BUSCA "SEGUIR EN EL PODER"

Por eso, Casado ha exigido un debate en el Parlamento sobre esos indultos. "Solicitamos un Pleno en el Congreso para que Sánchez informe del 'autoindulto' secesionista para seguir en el poder", ha señalado. Fuentes del PP han precisado a Europa Press que se trataría de un Pleno monográfico sobre este tema.

El PP, que no se plantea movilizaciones en la calle como Vox, ya ha anunciado que recurrirá al Supremo si esos indultos se conceden y está preparando también una ofensiva parlamentaria e institucional con la presentación de mociones en los ayuntamientos de toda España para que el PSOE se retrate.

"No permitiremos este atropello a la Constitución, la Justicia y la Nación", ha asegurado el presidente de los 'populares' en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Casado ya avisó a Sánchez de que el pago de los indultos será su "finiquito y el epitafio del Partido Socialista constitucional". "Usted es presidente de España gracias a los que quieren acabar con España. Y eso es ya todo lo que es usted", le espetó.

Tras destacar que los condenados por el 'procés' no se han arrepentido, el presidente del PP advirtió a Pedro Sánchez que cumplir la ley "no es venganza", que defender la unidad nacional "no es revancha" y que dar un golpe a la legalidad "no es un valor constitucional".