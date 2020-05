España.- Casado improvisó una videoconferencia con sus diputados ante el desconcierto por el voto en el estado de alarma

El líder del PP argumentó la abstención ante los suyos en una reunión en la que también intervinieron Egea, Álvarez de Toledo o Ana Pastor

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, improvisó este miércoles, justo antes de la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma, una videoconferencia con sus diputados ante el desconcierto provocado por el voto del partido ante esta medida excepcional, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

La dirección nacional del PP mantuvo el hermetismo sobre el sentido del voto hasta el mismo día del Pleno del Congreso y muchos de sus diputados se enteraron del botón que tendrían que apretar en el hemiciclo en el momento en que Casado finalizaba su discurso.

Casado había sido contundente el lunes al afirmar públicamente que no tenía sentido seguir con una medida excepcional como el estado de alarma más allá de 60 días, cuando ya se ha iniciado la desescalada, y subrayó que en este momento su partido no podía apoyarla. Eso sí, no aclaró si el voto del Grupo Popular sería "no" o la abstención.

Sin embargo, la consideración de los populares de que la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus ha sido "nefasta" y la dureza del discurso del PP en los últimos días llevaron a muchos cargos del partido a apostar por el "no" del Grupo Popular a esta cuarta prórroga, máxime cuando muchos de ellos tienen "presión" de los militantes en sus territorios para no seguir apoyando a Pedro Sánchez, según las fuentes consultadas.

"CONFUSIÓN" EN LAS FILAS DEL PP

La "confusión" en las filas del PP con el voto ante el hermetismo de 'Génova' y el malestar que causó el acuerdo de Sánchez con Cs y PNV, que dejaba fuera de juego a los 'populares' y les convertía en prescindibles, llevó a Casado a convocar de imprevisto --apenas con dos horas de antelación-- una videoconferencia por zoom con sus diputados para explicarles la abstención, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

El líder del PP explicó a los suyos que el PP es un partido coherente y con sentido de Estado y destacó que sus peticiones habían sido atendidas por el Gobierno --aunque fuera en negociaciones con otros grupos como Cs-- como desvincular los ERTES del estado de alarma, declarar luto oficial y empezar a trabajar en un plan de desescalada jurídica con leyes ordinarias para no seguir con esta medida excepcional.

El martes ya algunos de los 'barones' territoriales del PP como el gallego Alberto Núñez Feijóo o la madrileña Isabel Díaz Ayuso habían abierto la puerta a que se pudiera prorrogar solo 15 días más el estado de alarma para dar tiempo al Gobierno a organizarse y que la salida de la población se produzca con más garantías.

CONFIRMÓ QUE VOTARÁ "NO" A UNA QUINTA PRÓRROGA

Las explicaciones de Casado en esta videoconferencia fueron bien acogidas en el Grupo Popular, donde confirmó que el PP votará "no" si hay una quinta prórroga del estado de alarma, según fuentes de la formación.

En la reunión tomaron también la palabra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y cinco diputados más, entre ellos la expresidenta del Congreso, Ana Pastor.