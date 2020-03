España.- Casado pide que el Congreso "siga funcionando" y quiere una comisión de investigación cuando acabe el virus

Critica que se estén ofreciendo datos que "no son verdad" sobre presuntos recortes en Sanidad con los Gobiernos del PP

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este lunes que el Parlamento "siga funcionando" durante la crisis sanitaria del coronavirus, ya que, según ha recalcado, están en un "estado de alarma, no es un estado de excepción". Además, ha confirmado que cuando derroten al Covid-10 solicitará la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa a través de la plataforma ZOOM, tras mantener una videoconferencia con alcaldes de la FEMP de su formación desde la sede del PP, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También se han sumado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.

Casado ha afirmado que el Parlamento tiene que "seguir funcionando" porque es "importante" que siga ejerciendo su labor legislativa y de control. Es más, ha defendido una comisión de seguimiento parlamentario sobre el Covid-19 porque los partidos, según ha dicho, pueden "aportar mucho" y "no esperar a que haya una llamada semanal" del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, esa comisión de seguimiento ya fue rechazada la pasada semana por PSOE y sus socios en la reunión de la Mesa del Congreso.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR "QUÉ HA FALLADO"

Como ya expuso la pasada semana en el debate del Pleno del Congreso sobre el estado de alarma, el líder del PP ha subrayado que, cuando pase la pandemia y hayan "derrotado al virus", el Grupo Popular pedirá en el Congreso que se habilite la creación de una comisión de investigación para "saber en qué se ha podido fallar" y "en qué plazo se tienen que tomar las medidas si esto vuelve a suceder".

Al ser preguntado si el PP utilizará la vía judicial para pedir responsabilidades, como ya ha empezado a hacer en Francia un colectivo de médicos, Casado ha señalado de nuevo que ahora hay que centrarse en "acabar con este maldito virus" que ya ha contagiado ya a 33.000 personas en toda España. "Creo que no es momento ahora de hablar de eso", ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que ahora están dentro de "una batalla" en la que tienen que estar "todos juntos". "Estamos para ayudar y apoyar, pero para que se tomen las medias de forma urgente y eficaz", ha enfatizado.

NO ES "RESPONSABLE" HABLAR DE RECORTES POR PARTE DEL PP

Casado ha criticado que el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, hablase la pasada semana de modelos públicos y privados y apuntase a "los recortes". "Y creo sinceramente que no es responsable. Eso es romper la unidad entre las formaciones políticas", ha dicho, para añadir que esa lealtad debe ser "bidireccional".

Además, ha recalcado que eso "no es verdad" porque el incremento de gasto sanitario es común en todas las comunidades, "especialmente en la Comunidad de Madrid", que, según ha dicho, ha "abierto 12 hospitales" y ha "incrementado el 10% del gasto directo en plantillas, instrumental quirúrgico, médico y de atención en más de ochenta centros de salud".

"Esto lo digo en defensa de las críticas que se están vertiendo de forma irresponsable, incluso en vídeo", ha exclamado, para añadir que incluso se están mezclando catástrofes en las que "ni había víctimas ni había este tipo de confinamiento social". Dicho esto, ha indicado que frente a esa "irresponsabilidad" de "algunos", el PP actuará con "patriotismo, lealtad institucional y sentido de Estado".

INCLUSIÓN DE IGLESIAS EN LA COMISIÓN DEL CNI

Tras asegurar que en el PP están siendo "responsables y generosos", Casado ha criticado que, sin embargo, el Gobierno no mantenga un comportamiento similar al tomar decisiones como blindar a Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI a través de una disposición adicional en el decreto de medias urgentes, que se votará este miércoles en el Congreso.

De la misma manera, el presidente del PP ha echado en cara al Gobierno que el Ministerio de Justicia haya aprobado órdenes ministeriales relativas a los indultos cuando en su opinión debería estar cediendo personal forense a labores de atención de urgencia sanitaria o ocupándose de los turnos en los juzgados para "erradicar cualquier comportamiento de maltrato" a las mujeres, menores o ancianos que "puede agravar este confinamiento".

También ha criticado que desde el inicio de esta crisis sanitaria el jefe del Ejecutivo no haya llamado al alcalde de Madird como sí ha hecho el Rey y otras autoridades del Estado. "Pero nos quedamos con lo positivo, llamen o no llamen. Resuelvan las peticiones y sean eficaces, que llegue el materal a los hospitales. No pedimos más", ha demandado.

EL PP APOYARÁ CON SUS VOTOS LA PRÓRROGA DE LA ALARMA

Pese a ello, ha confirmado que los diputados del PP apoyarán este miércoles con sus votos las medidas recogidas en los decretos para combatir el coronavirus, a pesar de que "muchas cosas se quedan cortas" e incluye el "error" de introducir esa disposición adicional con la presencia de Iglesias en la comisión del CNI, que "nada tiene que ver" con el Covid-19. Según recordado, su partido ya ha anunciado que recurrirá ese extremo al Tribunal Constitucional.

Casado ha admitido que "condicionar" sus votos a que se haya metido "esta prebenda" para Pablo Iglesias no sería entendido por muchos españoles, que están "pasándolo mal" en este momento. Por eso, ha dicho que ya dirimirán ésta y otras cuestiones cuando "acabe esta emergencia nacional".

"Pero es inadmisible que se aproveche esta pandemia y emergencia nacional para intentar cubrir las necesidades o reivindicaciones de los socios de Gobierno, que más que dar mítines en la tele, deberían ser eficaces en las competencias que le han transferido en materia social", ha espetado al líder de Podemos. De la misma manera, ha indicado que "no hace falta una comparecencia diaria sino repartir material para los sanitarios y que las medidas de los reales decretos se pongan en marcha".