España.- Casado rechaza apoyar a Sánchez "para arruinar España" y este dice que "la unidad salva empresas"

"Hasta aquí hemos llegado", zanja el líder del PP, mientras el presidente le reprocha "argumentos de cartón-piedra"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha renunciado a apoyar al Gobierno en sus medidas económicas para afrontar la crisis provocada por el coronavirus, pues considera que llevarán a "arruinar a España", mientras que el presidente Pedro Sánchez le ha replicado que "la unidad también salva empresas y puestos de trabajo".

"Si algo se ha demostrado con esta crisis es que el camino para adelantar esa recuperación es el de la unidad. La unidad salva vidas y también puede salvar empresas y puestos de trabajo", ha asegurado Sánchez ante la pregunta de Casado por las perspectivas económicas del Gobierno en la sesión de control al Ejecutivo celebrada este miércoles en el Congreso.

EL ENEMIGO ES EL COVID, NO EL PP

Sánchez ha encuadrado las críticas del líder de la oposición como "argumentos de cartón piedra" y ha pedido a Casado "que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro" en la Comisión para la reconstrucción económica y social del Congreso que echa a andar esta semana en el Congreso. "Entendemos que el enemigo no es el PP, sino el Covid", ha asegurado.

Todo ello tras la exigencia de Casado de levantar la aplicación del estado de alarma y "sustituirlo por la legislación básica", algo que, ha asegurado, "aconseja la Unión Europea y ya han asumido la mayor parte de sus Estados".

Frente a ello, ha criticado que el PSOE "sigue con su geometría variable" y, a la vez que busca acuerdos con formaciones como ERC, Junts o la CUP --con los que, ha dicho, intentó pactar "hasta el final" la Alcaldía de Badalona (Barcelona)--, "exige a los que mete en un cordón sanitario" que le apoyen para "extender su manto de armiño un mes más", en referencia al intento del Gobierno de obtener el respaldo del Congreso para prorrogar el estado de alarma otros 30 días.

"MISMA PROPAGANDA" QUE ZAPATERO, "MISMAS MENTIRAS EN EUROPA"

Casado ha llamado al Gobierno a reorientar su política económica, reduciendo "costes fiscales, laborales y burocráticos" y le ha invitado a, "en vez de presumir de pagar, y tarde, 5 millones de prestaciones", "ocuparse de recuperar empleo para evitar recortes sociales" como los aplicados hace diez años por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además de recordar el aniversario de estos recortes, ha asegurado que diez años después el Ejecutivo cae en "la misma propaganda en España y las mismas mentiras en Europa".

Frente a ello, ha instado al Gobierno a llevar a cabo un desconfinamiento "por grupos de riesgos, con la obligatoriedad de llevar mascarillas, aplicar "tests masivos" y seguir planes de rastreo de contagiados, así como el refuerzo del sistema de salud con un Pacto de Estado.

"Hasta aquí hemos llegado: le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar a España por tercera vez. Esa debe de ser la vieja normalidad socialista", ha concluido.

"LOS ESPAÑOLES NO QUIEREN ESO", REPLICA SÁNCHEZ

En su respuesta, Sánchez ha asegurado que "el Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica" con el principal partido de la oposición y "sus argumentos de cartón piedra" pese a que, ha asegurado, "sería fácilmente rebatible muchas de las cosas que ha dicho. "Pero no voy a entrar en ello, porque creo que los españoles no quieren eso, ni de la oposición, ni del Gobierno".

Así, le ha invitado a seguir "el camino de la unidad", poniendo como ejemplo la extensión de las facilidades de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio, tras el acuerdo con patronal y sindicatos y ha asegurado que la comisión parlamentaria "está llamada a fraguar esa unidad".

Sánchez se ha defendido de los ataques sobre el deterioro de la economía en las "singularidades" de la crisis, que no afecta a sectores poco competitivos ni eficientes ni "víctimas de la burbuja", como la de hace una década, sino a aquellos "muy expuestos a las restricciones" aprobadas para contener la pandemia.

Por ello, ha reivindicado sus medidas para apoyar a empresas y autónomos a través de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el apoyo a las rentas de trabajadores por cuenta propia y ajena. "Ese es el camino, el de la unidad. Que entre todos forjemos esa unidad, no sólo para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y puestos de trabajo", ha argumentado.