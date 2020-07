España.- La Comisión del Congreso para Reconstrucción aprueba sus medidas económicas con el voto en contra del PP

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión creada en el Congreso para la Reconstrucción social y económica del país tras el coronavirus ha aprobado este viernes las más de 160 medidas preparadas por del grupo de trabajo de reactivación económica, un dictamen que ha contado con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y el rechazo del PP, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu y el BNG, mientras que el PNV, Coalición Canaria y el PRC se han abstenido.

El documento se eleva ahora al Pleno del Congreso, donde se procederá a la votación definitiva, presumiblemente en la semana del 20 de julio.

Entre las medidas aprobadas más relevantes, la comisión ha acordado, en contra del criterio del PSOE, desbloquear los superávit municipales acumulados en 2019 y 2020, no aplicar la regla de gasto en los ayuntamientos hasta 2022 y eliminar las condiciones al rescate de empresas, como no repartir dividendos en dos años y no operar con paraísos fiscales.

Asimismo, por un error de Unidas Podemos en una votación que han tratado de rectificar, sin éxito, se ha aprobado aplicar un sistema similar al de la 'mochila austriaca' para nuevos contratos, con un fondo de capitalización al que los trabajadores puedan recurrir en caso de despido, cambio de empresa o jubilación.