Conde-Pumpido rechaza paralizar el debate sobre amnistía en el Constitucional hasta que el TJUE se pronuncie

También descarta debatir en un Pleno la posibilidad de consultar al TJUE sobre dicha ley, como pedían tres magistrados conservadores

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado debatir en el próximo Pleno la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el recurso de los diputados del PP contra la ley de amnistía, como pedían tres magistrados del ala conservadora; al tiempo que ha descartado también su otra petición de paralizar el debate en el TC sobre la amnistía a la espera de que el órgano europeo conteste las consultas de otros tribunales españoles sobre esta norma.

"No ha lugar a la incorporación en el orden del día del próximo Pleno a celebrar el día 27 de mayo y siguientes", ha contestado Conde-Pumpido a los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo en un acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Fue el pasado 12 de mayo cuando se dio a conocer que Tolosa, Espejel y Arnaldo habían presentado su petición al considerar que la ley de amnistía vulnera el Derecho de la Unión Europa y que, por ende, debería pronunciarse al respecto el máximo intérprete de dicho ordenamiento jurídico: el TJUE.

Ahora, sin embargo, el presidente del TC les ha contestado de forma negativa en un acuerdo en el que explica que rechaza sus peticiones tras consultar a la vicepresidenta del tribunal y ponente del borrador de la sentencia que responderá al recurso del PP, la magistrada Inmaculada Montalbán.

El presidente del TC explica que Montalbán "no ha estimado procedente" incluir en el próximo Pleno el debate reclamado por los tres magistrados del sector conservador al entender que no es el momento de debatir si el Constitucional debe o no elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE por la ley de amnistía.

VE "PREMATURO" DEBATIR SI SE CONSULTA O NO AL TJUE

En el acuerdo, Conde-Pumpido señala que sería "prematuro" celebrar el debate reclamado "desgajado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad planteado" por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.

En dicho documento, además, el presidente del TC adelanta que el debate sobre la amnistía, que comenzará analizando el recurso presentado por el PP, "se realizará próximamente". Sobre este extremo, cabe recordar que el pasado abril el propio Conde-Pumpido aseguró públicamente que el debate se preveía para antes del verano.

Fuentes del tribunal consultadas por Europa Press precisan que está previsto que la amnistía cope los Plenos de junio, aunque se espera que se aborde de forma monográfica para deliberación y fallo en el previsto para la semana del 23 de junio.

RECUERDA QUE NI EL PP PIDIÓ CONSULTAR AL TJUE

El presidente del Constitucional también ha denegado la petición de Tolosa, Arnaldo y Espejel de paralizar las deliberaciones en el TC hasta que el TJUE conteste a las consultas planteadas por otros tribunales españoles relativas a la ley de amnistía.

Conde-Pumpido explica que "la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar este tribunal en la resolución del recurso de inconstitucionalidad formulado contra la referida ley (...) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica".

Asimismo, incide en que "ninguna de las partes intervinientes" --en referencia al PP y a la Abogacía del Estado-- "han solicitado el planteamiento de cuestión prejudicial alguna", como reclaman ahora Tolosa, Arnaldo y Espejel.

No obstante, el presidente del TC asegura que "en el curso de la deliberación" sobre el recurso del PP contra la amnistía, se podrán formular "las manifestaciones y proposiciones que los magistrados estimen procedentes".

Las fuentes de la corte de garantías consultadas ya adelantaban que se descartaría la petición de estos tres magistrados de debatir una eventual cuestión prejudicial antes de que se abordase el borrador de la primera sentencia sobre la amnistía.

Asimismo, dichas fuentes apuntaban que lo más probable es que la solicitud de Tolosa, Espejel y Arnaldo no contase con el apoyo mayoritario del TC, no solo porque el borrador está casi terminado, sino porque además el asunto afecta a derechos fundamentales de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía, por lo que "no se debe demorar".