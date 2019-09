España/Cuba.- El Gobierno mantiene el plan de que los Reyes viajen a Cuba en noviembre pese a las elecciones

Publicado 19/09/2019 11:02:10 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mantiene el plan de que los Reyes viajen a Cuba en noviembre con motivo del 500 aniversario de la ciudad de La Habana, pese a que el día 10 se celebrarán elecciones generales en España.

"No tengo ninguna novedad, no me consta que haya ningún cambio", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell tras asistir a un desayuno informativo de su colega colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

Borrell ha señalado la importancia de la efeméride y ha recordado que el Rey estuvo ya recientemente --acompañado por él mismo-- en el 500 aniversario de la Ciudad Panamá-- .

Con todo, el ministro en funciones se ha mostrado prudente: "En lo que a Exteriores se refiere no me consta que haya ningún cambio de planes. Eso no quiere decir que no los vaya a haber", ha dicho.

Cuando se produzca el viaje, a mediados de noviembre, Borrell no podrá ya acompañar a los Reyes ya que el día 1 de ese mes deberá tomar posesión como miembro de la nueva Comisión Europea.

Sin embargo, sí viajará a La Habana a mediados de octubre para participar en el mecanismo de consultas políticas que ambos gobiernos acordaron crear el pasado noviembre, con motivo del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez.

El Gobierno no ha facilitado de momento las fechas concretas de la visita de los Reyes a La Habana, aunque lo previsible es que no estén allí durante los actos oficiales del 16 de noviembre para no correr el riesgo de que coincidan con el presidente venezolano, Nicolás Maduro y el nicaragüense, Daniel Ortega.