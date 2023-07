Echenique se despide del Congreso reivindicando a Montero y el valor del "ruido" y se reincorporará al CSIC

Hablará con la líder Podemos para abordar si continúa en la cúpula de la formación: "Estaré donde se me pida"



MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha despedido este miércoles del Congreso de los Diputados y solicitará en unos días su reincorporación al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Así lo ha trasladado durante su intervención en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, en la que ha defendido la labor de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se ha mostrado orgulloso de haber dicho algunas "verdades" y de "hacer ruido", dado que es la única forma que se "escuche a los de abajo".

"Hoy es mi última intervención y aquí se acaba mi viaje. En unos días, solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico", ha apuntado Echenique, que como Montero no repite en las listas electorales de Sumar y criticó hace semanas haber sufrido un veto indirecto por parte de la candidatura encabezada por Yolanda Díaz al no figurar en la lista por Zaragoza.

¿SU CARGO EN PODEMOS?, PENDIENTE DE HABLAR CON BELARA

En declaraciones posteriores a los medios y preguntado sobre su futuro dentro de la Ejecutiva del partido, donde es Secretario de Programas, ha explicado que tiene que "discutir" ese punto con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y ha dejado claro que estará "donde se le pida", como ha hecho siempre a lo largo de estos años.

"Lo que sí tengo claro es que yo siempre voy a ser un militante de Podemos, y siempre voy a trabajar desde mi tiempo de militancia para que a Podemos le vaya lo mejor posible", ha explicado.

Fuentes de Podemos han remarcado que en ningún caso Echenique va a ser un "liberado" si permanece en la cúpula del partido y Belarra le pide que se queda. De esta forma, destacan que no cobrará ni un euro de la formación y su salario será el que perciba en el CSIC.

DENUNCIA LA "VERGÜENZA" DE NO HABER PODIDO ACCEDER A SU ESCAÑO

Durante su intervención en el Congreso, Echenique ha denunciado también que es un "vergüenza" que el Congreso tuviera un portavoz parlamentario en silla de ruedas y no se haya mandado un mensaje claro a la sociedad de adaptar el hemiciclo a las personas con discapacidad, de cara a que pudiera ocupar su escaño con el resto de la bancada de su grupo como ha demandado reiteradamente.

Por otro lado, ha reivindicado varias medidas legislativas durante la legislatura y que llevan el sello de Unidas Podemos como la Ley de Eutanasia, la subida "histórica" del salario mínimo, el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Bienestar Animal o la de vivienda.

DEFENSA DE LAS LEYES DE MONTERO

Y específicamente ha loado a la titular de Igualdad, por desplegar una "nueva y valiente" ola de derechos feministas como la normativas Trans-LGTBi, la reforma del aborto y la Ley 'solo sí es sí', pese a ser "atacada por la derecha judicial y mediática" y "mutilada parcialmente" por el acuerdo de PP y PSOE para reformarla.

Tras cuatro años en el Congreso y dejar la política institucional, ha desgranado que el contenido de la prórroga del decreto anticrisis, que se somete a convalidación hoy, es un "buen ejemplo" del trabajo "sin descanso" y "a brazo partido" que su espacio político ha desplegado durante toda la legislatura que finaliza.

Por ejemplo, ha sentenciado que es "evidente" que los nuevos permisos que se incluyen no serían una realidad sin la presencia de Unidas Podemos en el Congreso y sin la "insistencia" de Belarra, ministra de Derechos Sociales en funciones.

SE MARCHA SIN TRISTEZA

Echenique ha enfatizado que se despide "sin tristeza", aunque consciente de que "quedan muchas cosas por conseguir", y que está "orgulloso" de haber propiciado un "importante número" de avances que hasta "hace poco pensaban que eran imposibles".

Luego, ha reflexionado que ha sido su "brújula" no olvidar nunca a quienes a la gente por la que ha trabajado desde el escaño y a quien se debe, defendiendo también que ejerció su labor sin pensar en su perfil público ni bienestar personal, sino en la construcción de un proyecto colectivo y transformador.

También ha sentenciado que "no se ha dejado seducir por los oropeles" del cargo público "ni se le ha pegado la moqueta", para a continuación bromear que en su caso parte con ventaja porque "no la pisa directamente".

IGLESIAS: TE GANASTE UN VETO POR SER EL MÁS COMBATIVO"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha loado a través de Twitter la trayectoria de Echenique, que en vez de cuidar su perfil público decidió ser "el más valiente y generoso a la hora de enfrentar al adversario, sabiendo que le iban a crucificar los medios".

"Te ganaste un veto por haber sido el más entregado en todos los combates. Algunos despreciarán tu brutal inteligencia y dirán que un político debe protegerse, pero tú nunca has sido un político; tu siempre has sido un militante. Nunca has sido comunista pero encarnas como nadie lo más valioso que aportó la militancia comunista: que la inteligencia sin agallas es solo mediocridad", ha destacado.

"Hay más dignidad y heroicidad en tus 40 kilos y en tus dedos frágiles manejando una silla que en todos los políticos cínicos y sonrientes que progresan y flotan como corchos porque se saben esconder durante los combates", ha concluido Iglesias.