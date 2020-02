España.- ERC pide reunir la mesa de negociación de Cataluña antes de marzo y no mezclar contenidos de la Bilateral

Publicado 17/02/2020 14:42:42 CET

Espera que Torra convoque a los independentistas esta semana y pide evitar 'autoboicots'

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes convocar la mesa de diálogo entre gobiernos para solventar el conflicto catalán cuanto antes: "Que pongan fecha ya para abordar el conflicto político. Probablemente tendría que ser la semana que viene. No entenderíamos que se dejara para el mes de marzo".

En rueda de prensa, ha asegurado que son conscientes de que el Gobierno central "querrá mezclar contenidos" con aspectos que los republicanos consideran que se tienen que discutir en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat o en otros espacios, como asuntos económicos y transferencias y cumplimiento de demandas no ejecutadas.

"Nosotros no lo permitiremos", ha dicho Vilalta, que ha asegurado que, hasta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dé muestras de querer resolver el conflicto político en la mesa de diálogo, no aceptarán la convocatoria de otros espacios.

Vilalta defiende que la parte catalana de esa mesa de diálogo tiene clara cuál es su propuesta para resolver el conflicto --la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación--, recuerda que la demanda inicial era el reconocimiento del conflicto y un instrumento para abordarlo, y considera que, una vez el Gobierno ha aceptado sendas reivindicaciones, no hay motivo para postergar la convocatoria de la mesa de diálogo.

REUNIÓN INDEPENDENTISTA

Previamente a esa mesa, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció que reuniría de nuevo, pero de forma discreta, a partidos y entidades independentistas para consensuar el posicionamiento del Govern, por lo que, como ERC quiere que el encuentro entre ejecutivos tenga lugar en febrero, la reunión independentista debería producirse "esta misma semana".

Sobre la reivindicación lanzada desde el mismo presidente catalán y su partido, JxCat, de introducir la figura de un mediador en la mesa de negociación, Vilalta es partidaria de reunir ya a la mesa y en esa reunión establecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de sus trabajos.

"Es evidente que tiene que haber garantías. Pues bien, sentémonos y hablemos. Y hablaremos también de esas garantías. Pero dejemos de hablar de la mesa de diálogo y pongámonos a trabajar. Sentémonos y comencemos a negociar", ha clamado.

Vilalta ha alertado de que la parte catalana de la mesa de negociación no puede ser quien impida que se reúna y ha advertido: "Lo que más querría el Gobierno español es no tener que convocar esta mesa de negociación. Y les gustaría más todavía que no la tuvieran que convocar porque la autoboicoteamos nosotros mismos. ERC esto no lo permitirá".

INTERCAMBIO DE PROPUESTAS

Para los republicanos urge conocer cuanto antes la propuesta que el Gobierno tiene para desencallar el conflicto catalán, por lo que Vilalta insiste en que se reúna cuanto antes y no se introduzcan vetos por adelantado.

Por eso, ante las demandas de los comuns de poder abordar en esa mesa asuntos como la situación de los trenes de Rodalies, ha insistido en que eso debería formar parte de la negociación de otros espacios, pero ha apostillado: "No vetamos ninguna propuesta".

"Nosotros entendemos que la mesa de negociación entre gobiernos tiene que servir para resolver el conflicto político. Creemos que la transferencia de Rodalies no es la resolución al conflicto político en Catalunya, pero no lo vetamos. Si la propuesta del Estado es esa, que vengan y nos la propongan", ha resumido al dirigente de ERC, que ha adelantado que para ellos una propuesta de ese estilo no será bien recibida en ese espacio, pero que, por lo menos, sabrán qué es lo que el Estado pone sobre la mesa.

Sobre si aceptarían la propuesta que los comuns defendían en su programa electoral de introducir modificaciones en el Código Penal sobre el delito de sedición, ha recordado que la propuesta de ERC es la amnistía, porque parte de la solución al conflicto es "acabar con la represión, por lo que la mejor reforma para acabar con el conflicto, la que ERC cree que es la mejor, es la amnistía acompañada de hacer un referéndum de autodeterminación".