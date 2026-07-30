España convoca al embajador de Italia por la propuesta de cerrar el espacio Schengen tras la crisis en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, Edward Samuel Miliband, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha convocado para este viernes al embajador de Italia en el país, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que su homólogo italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

El jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado a favor de la medida en redes sociales, donde ha afirmado que la "inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", achacando la crisis migratoria a la regularización extraordinaria de migrantes.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani.

Ante estas palabras, Albares ha respondido en la misma red social calificando el mensaje de Tajani como "impropio para un ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista".

"Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al embajador de Italia", ha añadido el titular de Exteriores español.

UNA SENTENCIA "INSTRUMENTALIZADA POR LAS MAFIAS"

Fuentes gubernamentales han subrayado a Europa Press que esta crisis "no tiene nada que ver" con la regularización de migrantes "como falsamente se está diciendo desde alguna instancia".

Así, han recalcado que "es falso que ninguna persona que haya cruzado en estos días pueda acogerse a este proceso", ya que este exige unos requisitos "muy definidos", como acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en el país cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud.

"Esta crisis tiene su origen en una interpretación de la decisión del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones de personas que acceden a nado, que ha sido instrumentalizada por las mafias y las organizaciones criminales para aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes", han agregado.

Por otro lado, han reiterado que la relación con Marruecos es "excelente" y la coordinación en migración y otros ámbitos sigue "siendo muy intensa", con "contacto permanente a todos los niveles".

En ese sentido, han recordado que los gobiernos de España y Marruecos han acordado este jueves implementar medidas para la entrega de los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días.

Por último, tras agradecer la solidaridad de Europa y recalcar que "ha contado siempre" con España ante fenómenos de este tipo, las fuentes gubernamentales han afirmado que esta crisis migratoria "no es la primera ni será la última en Europa".

Por ello, el Gobierno ha abogado por una "gestión eficiente de estos procesos, con respeto a la legalidad española, europea, internacional y a los derechos humanos".