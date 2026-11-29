Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Luisa Borja Luna/LongVisual via / DPA - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha felicitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, su "amigo" Santiago Abascal, por haber conseguido derrotar a la "izquierda corrupta y ladrona" del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

"Felicito a Feijóo, a mi amigo Abascal y a sus partidos, el PP y Vox, por la victoria contundente de la derecha española" en las elecciones de este domingo, ha escrito en su perfil en la red social X.

"España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Sánchez", ha celebrado el presidente colombiano, para quien "vuelve a brillar la luz en España". "¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!", ha rematado el político ultraderechista.