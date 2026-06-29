España.- Feijóo cree que Zapatero ha pasado de "faro moral a fosa moral" de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, interviene durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "ha pasado de faro moral" del PSOE a "fosa moral" de esa formación. A su entender, el partido de Pedro Sánchez está "muerto" y también "muerto de miedo".

En una entrevista e 'esRadio', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que Zapatero "era la joya de la corona del sanchismo y se ha convertido en un presunto delincuente" porque le investigan por "seis delitos" que no son "menores", como "tráfico de influencias nacional e internacional, organización criminal, apropiación indebida, corrupción en los negocios, contrabando" o "fraude fiscal".

El líder del PP ha admitido que le ha "sorprendido" la "reacción" del jefe del Ejecutivo y su apoyo a Zapatero, algo que, a su juicio, evidencia que "detrás, al lado o los dos juntos sabían lo que estaban haciendo".

Tras asegurar que el hecho de que España "no haya sido beligerante con la dictadura" de Nicolás Maduro forma parte del "business político" que lideraba el expresidente, ha subrayado que la investigación judicial abierta a Zapatero supone "una quiebra del PSOE para siempre".

PRETENDE QUE ESPAÑA SEA "SU PROPIEDAD PRIVADA"

Feijóo ha criticado las risas de Sánchez y del PSOE el pasado jueves, después de que el Congreso aprobase una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno a dimitir y a presentar una moción de censura, una iniciativa que contó con el apoyo de Vox, Junts y Coalición Canaria. "Yo creo que el Partido Socialista está muerto. Y está muerto de miedo. Las dos cosas", ha sentenciado.

A su entender, Sánchez pretende que España "sea como el Partido Socialista, es decir, su propiedad privada, un lugar donde está proscrito el debate, y un lugar donde se está horadando y perjudicando la democracia". Por eso, ha dicho que la reacción del PSOE es "de miedo" y de "desconcierto".

Tras asegurar que los socios han pasado de "socios a cómplices", Feijóo ha alertado de que Sánchez está dejando un país "lleno de desconfianza" y que lo que busca es "empatar", trasladando la idea de que "todos los políticos son iguales".

CREE QUE MARLASKA SIGUE PORQUE "LE OBLIGA" SÁNCHEZ

Feijóo ha aludido al llamado 'caso Leire Díez' y ha advertido de que "la cloaca no está desactivada" porque la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, sigue en supuesto y a la exmilitante socialista Leire Díez no le han puesto una querella.

"No hay querella porque no te puedes querellar contra alguien que ha hecho lo que le mandaste que hiciese", ha enfatizado el presidente del PP, que ha calificado a Pedro Sánchez como "una gran desgracia para España".

También ha arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de "mentir" en sede parlamentaria y al que ve "quemado". "En mi opinión sigue porque lo obliga Sánchez. Yo creo que si a Marlaska le dejasen dimitir se hubiera ido hace tiempo", ha apostillado.

"CINTURÓN LEGAL" PARA REPONER LA "DECENCIA" El presidente del PP ha anunciado un "cinturón legal" para reponer "la decencia" en el Gobierno y acabar con la corrupción si llega al Palacio de la Moncloa. "Lo haremos sin esperar 90 días", ha garantizado.

En este sentido, ha indicado que es una "urgencia ética y moral" reponer la democracia en el Gobierno y las instituciones, y ha recalcado que cuando gobierne el PP no habrá "alfombras", ni "cajones" ni "ventanas" que se queden sin abrir. Según ha dicho, él no va a ser "colaborador ni cómplice" de lo que está denunciando su formación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"En cualquier tipo de política, ya sea local, autonómica o general, tenemos que hacer un cinturón legal que permita que no vuelva a ocurrir lo que Sánchez está implementando", ha abundado el jefe de la oposición.

"CÓDIGO DE REGENERACIÓN INSTITUCIONAL"

En este punto, ha señalado que si llega a Moncloa tendrán que hacer un "código de regeneración institucional" y ha recordado que ya presentaron una batería de propuestas en el año 2023 pero que ahora lo están "reformando y ampliando", dado que no pensaban que Sánchez pudiera acabar la legislatura sin aprobar "ningún Presupuesto" y gastando el dinero de los españoles "sin saber en qué".

Además, el presidente del PP ha apuntado a la posibilidad de reformar la Ley Electoral cuando se tengan los consensos suficientes para que el partido ganador de las elecciones tenga "un plus de diputados" como ocurre en Grecia o Italia.

"Un partido que gana las elecciones tiene que tener un plus de diputados, modelo italiano, modelo griego, para facilitar la estabilidad, no hay ninguna duda", ha manifestado, para defender que el alcalde sea aquel que ha siendo la lista más votada en las elecciones.

FONDOS EUROPEOS Y FALTA DE AUDITORÍA

Por otra parte, Feijóo ha señalado que en la última reunión del PPE, delante de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que él no se va a hacer "responsable de la falta de auditoria de la gestión de los fondos europeos" en España.

"Y por tanto, si va a haber expedientes de devolución por falta de ejecución conforme al reglamento de la Unión Europea, será un problema de la Unión Europea el que no supervise", ha avisado, para añadir que hay "indicios racionales" de que se están gastando los fondos europeos fuera del reglamento, en un momento en que en España no hay aprobados unos Presupuestos.

Feijóo ha denunciado que la clase media "se ha contraído casi 20 puntos", por lo que ha abogado una vez más por deflactar el IRPF o bajar los impuestos en materias como el acceso a la vivienda tras una "legislación intervencionista" que, a su juicio, ha "fracasado".

CONGRESO DEL PP CATALÁN

Además, Feijóo ha advertido de que criminalidad que se está viviendo en Cataluña o en zonas de la costa andaluza, por lo ha pedido cambiar la legislación y dar más apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se puedan defender frente al crimen organizado. "Los agentes no tienen capacidad ni legislación de sustento para poder acometer a los profesionales del crimen organizado que van contra ellos y los asesinan", ha indicado.

En la entrevista también se ha referido al congreso de PP catalán celebrado este fin de semana en Barcelona, donde se reeligió como presidente a Alejandro Fernández, después de que el partido multiplicase por cinco sus resultados en las últimas autonómicas.

Feijóo ha defendido la renovación del PPC como "alternativa al socialismo y al nacionalismo": "Vamos a ver si somos capaces de conseguir que se nos vea como lo que somos. La única alternativa a la decadencia política que ha vivido Cataluña en las últimas décadas es el Partido Popular", ha abundado.