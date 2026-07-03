Feijóo elogia la "capacidad de diálogo" de Moreno tras el pacto para gobernar con Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, interviene durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado la enhorabuena a Juanma Moreno tras ser investido presidente de la Junta de Andalucía y ha elogiado su "capacidad de diálogo" después del acuerdo de legislatura pactado con Vox para gobernar en coalición.

También ha destacado el "compromiso" y "vocación de servicio" de Moreno y ha asegurado que permitirá hacer de Andalucía "un ejemplo de estabilidad, crecimiento y esperanza", según ha publicado en la red social 'X' y ha recogido Europa Press.

"Mucho éxito en esta nueva etapa. Andalucía tiene un gran futuro y un gran presidente", ha concluido Feijóo, que ha adjuntado una foto con el recién investido presidente de la Junta durante un mitin en Andalucía.

Por otro lado, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha celebrado que el partido siga presidiendo las cuatro autonomías que han celebrado elecciones este curso después de que este jueves Juanma Moreno haya resultado investido presidente de la Junta de Andalucía, un indicativo de que "el miedo de la izquierda ya no asusta ni a las ovejas".

"El PSOE no solo no ha recuperado ninguna, sino que ha sacado, en tres de las cuatro, los peores resultados de la historia", ha asegurado Muñoz a través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que "la gente sigue confiando en al derecha para mejorar sus vidas".

Este jueves, el PP y Vox han llegado a un acuerdo de legislatura para gobernar en coalición en la Junta de Andalucía. Se trata del cuarto acuerdo firmado con el partido liderado por Santiago Abascal en el último de los territorios que quedaban pendientes tras haber cerrado pactos en Extremadura, Castilla y León y Aragón.

El 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' que Juanma Moreno ha suscrito con Vox y que le ha permitido ser investido este jueves como presidente de la Junta de la XIII legislatura, recoge 150 medidas, incluida la prioridad nacional.

Además, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, será vicepresidente del nuevo Ejecutivo andaluz y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.