Dice que el plan de regeneración del presidente es una "milonga" y añade que lo que pretende el Gobierno es "una pseudodemocracia"



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez a aclarar si el Palacio de la Moncloa se ha convertido en una "sede de negocios familiares" en vez de "amenazar con la censura" con su plan de regeneración, que ha calificado de "milonga". Es más, ha calificado de "sarcasmo" que precisamente hoy anuncie 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación y ha afirmado que lo que pretende el Gobierno es una "pseudodemocracia".

"Yo le creo capaz de todo, así que no se ofenda, pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos", ha espetado Feijóo a Sánchez en el Pleno del Congreso tras la comparecencia del presidente del Gobierno exponiendo las líneas estratégicas de su plan de calidad democrática.

Desde la tribuna de oradores, Feijóo ha afirmado que la "única razón" por la que se ha producido este debate es porque la mujer del presidente, Begoña Gómez, --citada a declarar ante el juez este viernes-- "está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y en tráfico de influencias".

"ESTO ES OTRA MILONGA MÁS"

También ha aludido a la investigación al hermano de Sánchez, y al hecho de que el Gobierno y el PSOE estén siendo investigados "por mordidas y varios tipos de prebendas con cargo a fondos públicos" en varios juzgados. "Y la razón última más es porque su Fiscal General del Estado está siendo investigado por revelación de secretos", ha apostillado.

"Esto es lo que nos trae aquí, no hay nada más, no hay ningún principio, no hay ninguna convicción, nunca la hay. Esto es otra milonga más, señor Sánchez", le ha dicho, para denunciar que no haya aprovechado su intervención para dar explicaciones sobre esos casos.

Según Feijóo, Sánchez ha acudido "en realidad" a la Cámara Baja a "evitar dar explicaciones" y "a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que le salpica".

TRAS EXHIBIR UN PEN, PREGUNTA POR QUÉ NO HA IDO A LOS TRIBUNALES

El jefe de la oposición ha exhibido un pen que, según ha dicho, recoge tres mil páginas con todas las informaciones que se han publicado sobre los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno de Sánchez.

"Según su relato es falso. Entonces, ¿por qué ni usted ni los suyos lo han denunciado ante los tribunales?", le ha interpelado, para subrayar que hoy el 'Times' también se hace eco de las reuniones de la esposa de Sánchez con el empresario Juan Carlos Barrabés en Moncloa y le ha emplazado a contestar si también considera que ese periódico es "fango" y "un "tabloide digital".

Feijóo ha recalcado que no es "ético ni estético" la conducta de su esposa con sus cartas de recomendación y sus reuniones con empresarios en Moncloa. "Usted lo sabía y lo tapó. Lo tapó cuando se retiró cinco días a meditar ocultando que su mujer ya había designado abogado y procuradora. Lo tapó cuando se le preguntó si conocía las cartas", ha enfatizado.

Por todo ello, el líder del PP ha solicitado al presidente del Gobierno que "haga el favor" de "dejar de amenazar con la censura" y se dedique a "contestar a cada una de las dudas que existen alrededor" si "tiene algún interés de hablar de regeneración democrática".

"Lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares, que el Gobierno es el financiador y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante", ha aseverado.

ESPETA A SÁNCHEZ: "EL MAYOR BULO DE ESPAÑA ES USTED"

Tras recordar que ya cuentan con la ley Reguladora del Derecho a la Rectificación del año 1984, le ha acusado de querer "controlar" lo que se publica en España y de querer dar "lecciones de verdad" cuando él es "el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad, por decirlo finamente".

Así, ha recordado las promesas de Sánchez en campaña no pactar con Podemos, no pactar con Bildu, traer a Carles Puigdemont a España o diciendo que la amnistía no cabe en la Constitución. "Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted", le ha espetado.

En este punto, Feijóo ha indicado que si esos medios publican lo que a Sánchez "le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado". "Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. 100 millones de euros más. ¡Qué sarcasmo, señoría! Habla usted de seudomedios, lo que usted pretende en nuestro país es una seudodemocracia", ha exclamado, criticando el paquete de 100 millones de euros de ayudas que ha anunciado el presidente para la digitalización de los medios de comunicación.

Además, Feijóo ha recriminado a Sánchez que se escude en el reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación es un reglamento y ha dicho que en este aspecto también "miente". "No es una directiva, no hay que transponerla, hay que cumplirlo", ha indicado.

Así, ha destacado que lo que quiere Europa es "garantizar la libertad de expresión y la pluralidad, evitar la injerencia de los gobiernos en los medios y reforzar la independencia de los medios públicos", "lo contrario" de lo que pretende Sánchez, quien a su entender, quiere el "mayor ataque a la libertad de información de la democracia" y el PP no lo va a "consentir".

CRITICA QUE SÁNCHEZ DIGA A ARMENGOL COMO DIRIGIR EL DEBATE

El líder del PP ha criticado además que el presidente del Gobierno hoy se haya dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para decirle "cómo dirigir el debate" que se celebra en la Cámara Baja.

"Ya me mandó una vez que me callara yo, y ahora le dice a usted que exija que todos se callen cuando habla su excelencia. No sé si tiene menos respeto por la Cámara o por usted", ha exclamado Feijóo, tras recordar a Sánchez que los españoles no tienen que rendirle "pleitesía" sino que es él quien tiene que "rendir cuentas a los españoles".

Además, y tras aludir Sánchez el pacto en la UE entre socialdemócratas y 'populares', Feijóo ha subrayado que Sánchez perdió las elecciones europeas del 9 de junio "por cuatro puntos" y ha añadido que en España se alió "con los populistas y con los nacionalistas" después de las generales del año pasado "para que no gobernase quien había ganado". "Exactamente lo contrario que en Europa", ha apostillado.

Finalmente, ha criticado que Sánchez haya acudido al Congreso a dar "sermones" y se resista a "hablar de la política migratoria que no tiene este Gobierno". "España necesita una migración regular, sí, y tiene que afrontar con urgencia la inmigración irregular y descontrolada", ha dicho, para criticar como se ha "multiplicado por dos" la llegada de inmigrantes ilegales en España con el Gobierno del PSOE, algo que ha calificado de "alarmante". "Póngase a trabajar en los temas realmente necesarios", le ha demandado.