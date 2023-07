Feijóo: "Si saco un resultado suficientemente claro, llamaré a la puerta del PSOE para que me deje gobernar"

El líder nacional del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin electoral de cara al 23J, en el Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá, a 16 de julio de 2023, en Guadala

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer gobernar "perdiendo" las elecciones del 23 de julio y ha asegurado que si él gana las generales con un resultado "suficientemente claro" llamará al PSOE para que le deje gobernar.

"El PSOE lo que pretende es gobernar contra el que gane y no dejar gobernar al que gane. Y para eso necesita todo el arco parlamentario. Si nosotros sacamos un resultado suficientemente claro y determinante, yo llamaré a la puerta al PSOE para que me deje gobernar", ha declarado Feijóo, aludiendo así a que no quiere depender de Vox.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha echado en cara a Sánchez que pretenda "bloquear" el Gobierno como "ya hizo en el año 2015 y en el año 2016 con aquello del 'no es no'" a Mariano Rajoy, llevando al país "a unas quintas elecciones generales en los últimos cinco años".

El candidato 'popular' ha explicado que buscará las condiciones para poder gobernar en solitario pero "no a cualquier precio" porque su "obligación será buscar estabilidad en el Gobierno". "Pero para esto, queda algo tan elemental como es votar y saber cuáles son las condiciones que los ciudadanos nos van a imponer en las urnas", ha apostillado.

GONZÁLEZ DEJÓ GOBERNAR A AZNAR EN 1996

Ha insistido en su compromiso de que si no gana las elecciones, permitirá gobernar a Sánchez para que no dependa de los independentistas. "Pero si gano, que me deje gobernar. Y si el PSOE está muy preocupado por los pactos con Vox, lo tiene en su mano: dejar gobernar al PP absteniéndose en la investidura", ha remachado.

Feijóo ha situado al PP como el único partido que, además de garantizar un "cambio seguro", quiere gobernar en solitario, ya que el PSOE "va a gobernar con todos, no solamente con Sumar, porque no le llega". Así, ha señalado que ambos partidos pueden evitar que gobiernen los extremos, pero que solo ellos están dispuestos.

Ha puesto sobre la mesa que el socialista Felipe González "dejó gobernar" al PP en 1996 pese a que "podría haber pactado con el PNV y con Convergencia", pero "no se le ocurrió". "Dejó gobernar a José María Aznar porque había ganado por 300.000 votos", ha recalcado.

"Si el presidente del Gobierno va a tener menos votos y menos escaños que el líder de la oposición, será sin ninguna duda una legislatura atípica y muy complicada", más si cabe si necesita a Bildu y Esquerra, ha apostillado.

IMPUESTOS, PENSIONES y SMI

El candidato del PP ha reiterado que si es presidente del Gobierno bajará el IRPF a quienes cobren menos de 40.000 euros al año y reducirá "temporalmente" el IVA a carne, pescado y conservas.

Sobre pensiones, Feijóo ha repetido que el PP "siempre" las ha revalorizado conforme al IPC y él mismo lo hizo en el Senado al votar a favor de una moción. "El único partido que las congeló fue el PSOE y Sánchez, por cierto, era diputado", ha criticado.

Y en cuanto al salario mínimo interprofesional, ha asegurado que se ha manifestado a favor de que se aumente, si bien ha incidido en que España es el país que "más ha perdido poder adquisitivo" y considera óptimo que "el incremento del salario mínimo esté un poco por encima de los precios".

PEGASUS

Por otra parte, Feijóo ha vuelto a reclamar a Sánchez que aclaré qué pactó con Marruecos y ha reconocido personalmente que debió "contrastar" más noticias antes de culpar al jefe del Ejecutivo de falta de colaboración en el archivo del 'caso Pegasus'.

"Hay una cosa clara: no sabemos qué ha pactado con Marruecos ni quién extrajo del móvil del presidente qué información y a quién afecta. No lo sabe nadie y eso es más grave que decir si ha colaborado o no con la Justicia", ha afirmado.

Dicho esto, Feijóo se ha comprometido a informar al Congreso de las relaciones de España con todos los países, incluido Marruecos, "como se ha hecho siempre", salvo con Sánchez, ha lamentado.

NIEGA OBLIGAR A PACTAR CON VOX EXTREMADURA

Sobre pactos con Vox, Feijóo ha rechazado haber ordenado a la 'popular' María Guardiola cambiar su 'no' a pactar en Extremadura y acabar firmando un gobierno de coalición. "No le obligué", se ha pronunciado a la pregunta de si obligó a la nueva presidenta extremeña, que toma hoy posesión del cargo, a romper su compromiso personal.

"Me sorprende que usted sepa que yo obligué a la señora Guardiola a algo a lo que no le obligué", ha sido la respuesta de Feijóo a la periodista, insistiendo en que la dirección de su partido estaba de acuerdo en que gobernara la lista más votada pero que el PSOE, que lo fue en Extremadura, "se negó" y no facilitó a los 'populares' hacerlo en solitario en Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares y Murcia, donde el PP ganó y los socialistas "votaron con Vox" en las investiduras.

Feijóo ha señalado que el PP "perdió en votos" pero "empató en escaños" con el PSOE en Extremadura en las autonómicas. Por tanto, y al no haber respetado los socialistas la propuesta de dejar gobernar a la lista más votada, "quien impide a Guillermo Fernández Vara ser presidente" de la región "es su partido", ha expuesto.

"En Extremadura hay un Gobierno que tiene estabilidad y Vox tiene una consejería", la de Gestión Forestal y Mundo Rural. "Ahora vamos a ver si la alianza sale bien, si la coalición sale bien o sale mal, como le salió a Pedro Sánchez durante estos cinco años" con Unidas Podemos en el Ejecutivo central, ha remarcado.

Feijóo, que ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que deje gobernar a la formación que obtenga más votos en las generales, ha calificado a Sánchez de "gran alumno de José Luis Rodríguez Zapatero pero a peor", por establecer que pactará con Bildu y ERC "para que no gobierne el PP en ningún sitio". A su juicio, este comportamiento está alejado de un partido de Estado.

Y en este punto, Feijóo ha recordado que el PP apoyó al PSOE para que consiguiera las alcaldías de Barcelona y Vitoria con el fin de evitar mandatos de partidos independentistas.