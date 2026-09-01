Bruselas da luz verde a la entrada de la aeronáutica española Aciturri en la francesa Aerian

Archivo - FILED - 28 July 2025, Belgium, Brussels: European Union flags fly in front of the Berlaymont building in Brussels. Photo: Alicia Windzio/dpa - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno a la entrada de la aeronáutica española Aciturri en la francesa Aerian, tras el acuerdo para comprar un 45% de la compañía a Tikehau Capital y reforzar con ello su presencia en el sector de componentes para motores aeronáuticos.

Bruselas ha concluido que la operación no plantea problemas de competencia porque la empresa común tiene una escasa presencia en el espacio económico europeo y la posición que resultará de la alianza será también "limitada".

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 5 de agosto, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.