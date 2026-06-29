España.- El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado"

1100332.1.260.149.20260629174620 La ministra Portavoz, Elma Saiz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la 'ley de nietos' que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados por "reparación y justicia" con los "españoles que huyeron por una dictadura", a la vez que ha afirmado que ve al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "frustrado y desesperado" por asegurar que el Ejecutivo va a ejecutar "ingeniería electoral" para lograr votantes.

En una entrevista radiofónica, el jefe de la oposición señaló que Pedro Sánchez busca conseguir nuevos votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, para que "en un espacio muy corto de tiempo" se incremente "en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

La portavoz del Gobierno ha calificado de "irresponsabilidad mayúscula" las declaraciones de Feijóo que, a su juicio, "demuestran la desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país". "Parece ya oler una derrota electoral", ha afirmado.

EL PP GENERA "ODIO Y DESINFORMACIÓN"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha defendido que la 'ley de nietos' viene de una disposición de la ley de memoria democrática "que está basada en los principios de reparación y de justicia a españoles que huyeron" de España "por una dictadura". Asimismo, ha recordado unas palabras del actual líder del PP en 2009 en las que, según la ministra, hablaba de que estas modificaciones "requerirían unas amplias mayorías y unos amplios consensos".

"Vamos a tener responsabilidad los líderes políticos", ha reclamado la portavoz del Gobierno, que ha lamentado que el principal partido de la oposición se parece una vez "más" a Vox con este tipo de afirmaciones.

Dicho esto, la ministra ha lanzado "un mensaje de certidumbre a la ciudadanía" sobre todos los procesos electorales en España, que es uno de "los mejores del mundo". "Y desde luego me parece que hay que tener más rigor y más responsabilidad", ha reclamado Saiz, que ha insistido en lanzar reproches al PP: "Demuestran que más allá de que no se tiene proyecto de país, prefiere moverse en esas mismas calificaciones que las olas ultras".

La ministra ha recordado que la 'ley de nietos' se empezó a materializar en el año 2020 --entró en vigor en 2022 con la ley de memoria democrática--, que se aplican normas similares en países de nuestro entorno, y que el debate se trae ahora a la actualidad "para generar odio y desinformación".

2,5 MILLONES HAN INICIADO LOS TRÁMITES

Según el Gobierno, han iniciado los trámites para solicitar la nacionalidad española 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados y las oficinas consulares de todo el mundo ya han aprobado 545.000 expedientes, según detalló en abril el ministro de Exteriores José Manuel Albares, que dijo además que 306.500 ya se han inscrito en el Registro Civil consular. Estos últimos son los que ya podrían votar en las elecciones en España, con datos actualizados del mes de marzo de 2026.

En Moncloa defienden que estas personas tienen derecho al voto porque sus familias tuvieron que salir de España por la represión de la dictadura y retan al PP a que defiendan en público lo contrario.

Además acusan a Feijóo de intentar confundir a la ciudadanía con este tema y consideran que lo sacan ahora --a pesar de ser una ley que lleva años en vigor-- porque esta misma semana concluye el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Ejecutivo.

Aunque son dos asuntos distintos --los migrantes regularizados no tienen derecho a voto en unas generales, solo en las municipales y en el caso de unos determinados países-- fuentes gubernamentales consideran que Feijóo trata de mezclarlo todo para generar miedo y odio hacia los migrantes regularizados.