España.- Gobierno presiona al PP para apoyar las propuestas de reconstrucción y PGE y contrapone su postura a la de CEOE

Reclama su respaldo a la subida de impuestos y dice que los populares han hecho "oídos sordos al clamor unánime" en favor del consenso

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a presionar hoy al PP desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros para que apoye los documentos de la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados y los Presupuestos. Para ello ha contrapuesto su posición con la de los empresarios y sindicatos, que la semana pasada firmaron con el Gobierno el pacto por la reactivación económica y el empleo. También ha reclamado a los populares el respaldo a la reforma fiscal para subir impuestos a quien más gana, pero en este caso no ha mencionado el rechazo del presidente de la patronal.

"Este gobierno lamenta que el PP haya hecho oídos sordos al clamor unánime de la sociedad española en favor del consenso y haya decidido no apoyar por ahora ninguno de los documentos trabajados en la comisión de reconstrucción del Congreso", ha espetado la Portavoz del Ejecutivo en su introducción a la rueda de prensa posterior al Consejo.

Montero ha hecho esta reflexión después de advertir que "todos y cada uno" tienen una tarea de reconstrucción colectiva y de recordar que la semana pasada se dio un paso importante de la mano del diálogo social con el pacto por la reactivación económica y el empleo.

Según la Portavoz del Ejecutivo, con este pacto se envió un "mensaje claro de confianza" para todos los que son insustituibles para reforzar el tejido productivo y los derechos de los trabajadores. Y cree que también este es un "mensaje inequívoco" dirigido a los socios europeos "para que sepan que el conjunto del país estamos inmersos en la tarea de la reconstrucción".

Por ello y tras atacar al PP por no haber aceptado los documentos de la Comisión de la Reconstrucción, ha asegurado que el Gobierno "no va a cejar" en este empeño de sumar a todas las fuerzas políticas en esta tarea porque, ha recalcado, "el país necesita del concurso de todos".

En esta línea, ha manifestado su esperanza de que desde ahora y hasta que se produzcan las votaciones finales, que serán tras las elecciones vascas y gallegas del próximo domingo, el PP reconsidere su posición "en beneficio de los intereses del país". En este sentido, ha sentenciado: "apoyar la reconstrucción no es apoyar a este gobierno, sino al conjunto de la sociedad española".

PRESIÓN TAMBIÉN PARA PRESUPUESTOS Y REFORMA FISCAL

Pero la presión de la Portavoz del Ejecutivo contra el PP se ha repetido también en su respuesta a las preguntas que le han formulado los periodistas. En este caso ha ido un paso más allá y ha reclamado al partido de Pablo Casado que "arrimen el hombro" también en los presupuestos donde se van a "cristalizar" las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción.

Lo ha justificado en el hecho de que el país vive un "momento inédito" con unas circunstancias muy excepcionales por el impacto de la pandemia en la pérdida de vidas humanas y en la economía sin precedente en la historia reciente de España.

Y también ha alegado la necesidad de "estar todos a una" para conseguir los fondos de la Unión Europea que España necesita para la reconstrucción.

Por eso ha exigido al PP un mensaje claro de que "no se echa para atrás". Y de paso le ha reclamado también apoyo a la reforma fiscal que supondrá una subida de impuestos para las grandes rentas y las grandes corporaciones. No obstante, la Portavoz no ha mencionado la discrepancia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con la subida de impuestos que planea esa reforma fiscal y que puso de manifiesto en el acto de presentación del pacto por la reconstrucción que se firmó en Moncloa la semana pasada.

Montero, no obstante, ha admitido que el PSOE y el PP tienen "diversidad ideológica" y aunque dice respetarla, cree que existen espacios de encuentro y comunes para dibujar un escenario de recuperación económica para 2021 que le den "sostén a las arcas públicas".

SE AMPARA EN EL INFORME DE FEDEA Y DE LA ONU PARA SUBIR IMPUESTOS

En este punto, ha alegado los informes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA --que ayer planteaba un recargo temporal en el IRPF para afrontar el gasto público por el coronavirus-- o de Naciones Unidas sobre la pobreza en España, para insistir en la necesidad de hacer esa reforma fiscal con la que hacer frente a la desigualdad.

Según Montero, esto son "razones suficientes" para que todas las formaciones políticas puedan "arrimar el hombro", recalcando que el Ejecutivo lo va a intentar con todos los partidos, incluido el PP, porque estas cuentas públicas no son iguales que las de cualquier otro ejercicio.

De hecho, ha insistido en que el PP tiene que manifestar un apoyo a estas cuentas por entender que son "singulares" y ha remachado advirtiendo que "no se entendería" que el partido de Casado se pusiera de perfil o se "diera de baja" de su responsabilidad.