El Gobierno propone a Yolanda Díaz para optar a la dirección de la OIT

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha vuelto a llevar al Conse - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

"Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha manifestado Sánchez, quien ha añadido que Díaz "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

Así, el presidente ha concluido que la "experiencia, trayectoria y vocación de consenso" de la vicepresidenta "la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".

Por su parte, Díaz ha indicado a través de su perfil de BlueSky que la OIT es "la casa común del trabajo en el mundo", la que "mejor representa el empleo digno y el diálogo social", por eso "es un orgullo y una responsabilidad enorme" representar con esta candidatura "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

Además, ha añadido que la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales "están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad" y que por eso se necesita una OIT "fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas", que "impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI".

También ha defendido el diálogo social como un "pilar básico" y que la OIT cuente con quienes "fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta" para "garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas".

PRIMERA MUJER Y ESPAÑOLA

La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Cuenta con una estructura tripartita y se sitúa como el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

Desde Moncloa ponen de relieve que Díaz, como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos y ven "muchas posibilidades" de éxito a su candidatura.

En concreto, durante estos años, ha impulsado la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia.

El Gobierno sostiene que, con esta candidatura, España aspira a reforzar "una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo" en un contexto de "profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales", reforzando el papel de la OIT como "referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social".

España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141). De resultar elegida, Yolanda Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir la organización.

El consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre. Tras esto, el mandato del nuevo director general comenzará el 1 de octubre de 2027.

Díaz se enfrentaría a las elecciones, por el momento, con el togolés Gilbert F. Houngbo, quien ostenta la dirección general desde 2022.

El mandato en la dirección general de la OIT es de cinco años. Para que una persona candidata sea elegida, deberá obtener los votos de más de la mitad de los miembros del consejo de administración con derecho de voto.

Y PLANAS, PARA LA FAO

Díaz no es la única miembro del Gobierno de coalición que aspira a un cargo internacional. El pasado mes de marzo, el Ejecutivo lanzó la candidatura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Desde Moncloa creen que ambos tienen posibilidades para acceder a los puestos a los que aspiran y que no es un problema que haya dos españoles en la carrera para sendos organismos de la ONU, pues sus candidaturas pues siguen caminos independientes.

La elección del nuevo dirigente de la FOA no se producirá hasta el verano de 2027 y la persona elegida sucederá al exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos al frente de este organismo.