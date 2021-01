El Gobierno reafirma que en vez de adelantar el toque de queda se extremen las restricciones a la movilidad

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha refirmado este martes que el Ejecutivo considera que las comunidades autónomas todavía tienen margen para "intensificar" las medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, que son las que, a su juicio, se han demostrado efectivas para frenar los contagios de coronavirus, sin necesidad por tanto de ampliar el margen del toque de queda, como piden varios gobiernos autonómicos.

No obstante, ha insistido en que será en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles donde el Gobierno y las comunidades autónomas puedan evaluar "todas las herramienta" disponibles, plantear nuevas propuestas como es la de adelantar el toque de queda, y adoptar conjuntamente las decisiones que consideren adecuadas para dobleglar la tercera ola de la Covid-19.

"La cogobernanza se hace más fuerte, más resistente y, por eso, mañana se van a tratar todos los temas que las diferentes autoridades sanitarias quieran plantear", ha garantizado.

EVALUAR LA INTENSIDAD DE LAS MEDIDAS YA ADOPTADAS

En este sentido, ha asegurado que esta reunión será también el lugar adecuado para repasar las medidas que ya es están adoptando, evaluar la "intensidad" con las que las están aplicado las comunidades y, a este respecto, comprobar si en algunos casos se pueden reforzar y restringir aún más la movilidad, sin necesidad de modificar el decreto del estado de alarma vigente, como ha dado a entender.

"Todavía dentro del estado de alarma hay margen para intensificar medidas que están adoptando y evitar contactos que no son necesarios y que pueden ser prescindibles y nos permitan mejorar", ha afirmado en una de las varias veces que se le ha preguntado sobre este asunto.

Montero no ha querido aclarar si el Gobierno considera o no que ese adelanto del toque de queda puede ser efectivo, ni la postura que defenderá este miércoles, argumentando que no le corresponde tener opinión al respecto ni polemizar con las comunidades autónomas, sino atender a las recomendaciones de los expertos sanitarios.

"Sobre esta matera de restricción de la movilidad todavía las comunidades tienen margen, tienen que explorarlo, y se tiene que revisar en el marco del Consejo Interterritorial, compartir las opiniones de los expertos que son las que tiene que iluminar las decisiones, ya que sólo desde esa perspectiva se va a poder doblegar la curva y frenar la transmisión del virus", ha enfatizado.

Eso sí, ha insistido en que el decreto actual no permite comenzar al restricción de la movilidad nocturna antes de las 22.00 horas, y que en ello se sustenta el recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Supremo contra la decisión de Castilla y León de decretar el toque de queda a las 20.00 horas.

A este respecto, ha defendido que el Gobierno no puede ir tomando decisiones en función de lo que le vayan pidiendo unos y otro sino que la estrategia para luchar contra la pandemia se debe trabajar de forma conjunta en el CISNS, escuchando la opinión de los expertos, y monitorizando los datos y los efectos de las medidas que se adoptan.