España.- González defiende Pactos de la Moncloa, pero advierte de la ideología de los que han criticado la Constitución

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido este miércoles la redición de unos nuevos Pactos de la Moncloa pero ha advertido de los "discursos cargados de ideología" de aquellos que "criticaban" los acuerdos alcanzados en 1977, en una velada referencia a Podemos.

"Esos son los que criticaban los Pactos de la Moncloa, el pacto constitucional. Algunos de estos todavía están revisando críticamente lo que se hizo y que nos permitió 40 años de progreso", ha lamentado González en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En este contexto, el que fuera jefe del Ejecutivo ha apostado por llevar a cabo "un esfuerzo de diálogo y pacto" en el que se cuente "con todo el mundo" y no "menospreciando a nadie". Así, González se ha referido a lo "simbólico" de los acuerdos alcanzados en la Transición española para aludir a "la capacidad de ponerse de acuerdo para emprender una pelea contra la pandemia" y a su salida socioeconómica que "es más incierta" que en 1977.

"Necesitamos que los líderes políticos, que siempre habrá quien se niegue, se pongan de acuerdo cediendo en posiciones y no incurriendo en contradicciones que veo. No me quiero poner en lugar de los que son responsables. No es un pacto que se cierra, es una actitud de negociación, de dialogo permanente entre las fuerzas políticas", ha explicado.

Por aquel entonces, los dirigentes conocían "las causas de la crisis" y, además, estaba "en peligro la Transición democrática después de una larga dictadura". Ahora, sin embargo, la situación obliga más aún a un consenso total ante el desconocimiento del Covid-19.

"NO HAY EXPLICACIONES" PARA NO CELEBRAR PLENOS TELEMÁTICOS

Así, ha instado a las formaciones políticas a mantener un intenso diálogo social y contar además con las empresas y con las comunidades autónomas. "Contando con todo el mundo, no menospreciando la capacidad de respuesta de las empresas ni de los ayuntamientos. Por favor, tenemos que hacer un esfuerzo", ha insistido.

APERTURA TELEMÁTICA DEL CONGRESO

Por otro lado, el que fuera jefe del Ejecutivo se ha referido al cierre del Congreso de los Diputados, una de las decisiones derivadas de la declaración del estado de alarma. "Ahora no hay ninguna explicación para que la vida parlamentaria no presencial no se ponga en marcha", ha sostenido.

Así, González ha asegurado que si se está "pidiendo a los estudiantes que estudien desde casa" y a los trabajadores que hagan lo propio desde casa, lo mismo puede hacerse con los diputados. Eso sí, ha pedido que esta exigencia no se utilice para iniciar peleas ni para hacer "exhibiciones de pecho de lata".

"Tenemos que normalizar y hoy es posible normalizar la vida parlamentaria. En sus aspectos de control y debate y de la producción legislativa. Y se puede hacer desde casa", ha zanjado.