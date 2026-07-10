España destinará 266,8 millones en ayuda al desarrollo para Guatemala los próximos cuatro años

Archivo - Detalle del chaleco de la Cooperación Española - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destinará 266,8 millones de euros en ayuda al desarrollo para Guatemala los próximos cuatro años en virtud del nuevo Marco de Asociación 2026-2030 suscrito entre ambos países, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados Galiano, firmó este jueves en Madrid dicho marco junto a la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, María Luisa Ramírez Coronado, y el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza Alvarado.

La firma se produjo en el marco de la décima Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación y coincidió, además, con la proximidad del 40 aniversario de la presencia permanente de la Cooperación Española en Guatemala, que se conmemorará el próximo año, ha resaltado Exteriores.

El nuevo marco de asociación constituye el principal instrumento de planificación de la cooperación bilateral y reorienta prioridades que hasta ahora se centraban especialmente en la lucha contra la desnutrición crónica infantil hacia un enfoque más amplio de desarrollo territorial sostenible.

Asimismo, refuerza el compromiso con los derechos de las mujeres mediante un enfoque integral que incluye la prevención de las violencias, el acceso a sistemas de cuidados, la promoción del empleo digno, los derechos sexuales y reproductivos y la protección social.

Los 266,8 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo que se destinarán durante el periodo 2026-2030, lo que supone un incremento respecto al ciclo anterior y "refleja la voluntad de seguir fortaleciendo una relación de cooperación consolidada a lo largo de las últimas décadas", ha señalado Exteriores.

"En un contexto internacional marcado por la reducción de los recursos destinados al desarrollo, España reafirma su papel como socio fiable, estable y de largo plazo para Guatemala, manteniéndose entre los principales donantes bilaterales del país", ha reivindicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.