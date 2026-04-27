España incrementa su gasto militar un 50% y supera el 2% del PIB por primera vez desde 1994

Archivo - Un contingente militar italiano durante actividades de entrenamiento en la base de la OTAN Novo Selo Training Area, en Bulgaria - Europa Press/Contacto/Roberto Monaldo - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

España ha aumentado su gasto en defensa un 50%, y ha superado el 2% del PIB por primera vez desde 1994, según se desprende de un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) hecho público este lunes.

En concreto, el gasto de España en defensa alcanzó los 34.287 millones de euros (40.200 millones de dólares), según el trabajo. La OTAN ya certificó a principios de este año que España había sobrepasado el porcentaje del 2%, fijado por los aliados en la cumbre de Gales de 2014.

La Alianza Atlántica ha pedido a los miembros un nuevo esfuerzo inversor, hasta el 3,5%, pero Pedro Sánchez afirma que nuestro país es capaz de cumplir con los objetivos fijados con algo más del 2%, y asegura que España tiene "flexibilidad" para alcanzar la nueva cifra.

El informe de SIPRI concluye que el gasto militar mundial rozó en 2025 los 2,89 billones de dólares (algo más de 2,46 billones de euros), encadenando así un undécimo año consecutivo de subida marcado por los incrementos en Europa, Asia y Oceanía, mientras que más de la mitad del total corresponde a Estados Unidos, China y Rusia.

El instituto cifra el incremento de 2025 en un 2,9%, frente al significativamente inferior 9,7% registrado en 2024. "Sin embargo, esta desaceleración se explica en gran medida por una caída del gasto militar de Estados Unidos", según el trabajo, que matiza que, fuera del país norteamericano, "el gasto total creció un 9,2% en 2025".

"El gasto militar global volvió a aumentar en 2025 a medida que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y convulsión geopolítica con grandes campañas de armamento", ha declarado el investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento de SIPRI Xiao Liang, que ha previsto que, "dado el abanico de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, este crecimiento probablemente continuará durante 2026 y más allá".

De hecho, el propio instituto, que atribuye a Estados Unidos, China y Rusia "el 51% del total global", ha previsto que el menguado gasto estadounidense sea un evento cortoplacista, ya que Washington "ha aumentado las inversiones tanto en capacidades militares nucleares como convencionales para mantener el dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico, que son objetivos clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional".

La disminución en un 7,5% del gasto militar de Estados Unidos en 2025, que la entidad ha atribuido a que "no se aprobó nueva asistencia financiera militar para Ucrania" durante el año, "probablemente será de corta duración", ha incidido el director del citado Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del instituto, Nan Tian.

"El gasto aprobado por el Congreso de Estados Unidos para 2026 ha aumentado a más de 1.000 millones de dólares (853 millones de euros), un incremento sustancial respecto a 2025, y podría aumentar aún más hasta 1.500 millones (1.280 millones de euros) en 2027 si se acepta la última propuesta presupuestaria del presidente, Donald Trump", ha agregado.

EUROPA LIDERA LA SUBIDA CON UN 14% MÁS EN 2025

Donde sí aumentó notablemente el gasto militar es en Europa, "el principal contribuyente" al incremento global del año con 864.000 millones de dólares (737.000 millones de euros), esto es, un 14% más que en 2024.

Los principales factores de esta pronunciada escalada fueron Rusia, que con un aumento del 5,9% ha llevado su gasto militar a los 190.000 millones de dólares (162.000 millones de euros) o un 7,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), y Ucrania, el séptimo país con mayor gasto del año: "aumentó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares (más de 71.700 millones de euros), o el 40% del PIB", apunta el SIPRI.

"En 2025 el gasto militar como proporción del gasto gubernamental alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania", ha señalado el investigador del referido programa Lorenzo Scarazzato, que ha considerado "probable" que continúe creciendo en 2026 "si la guerra continúa, con los ingresos de las ventas de petróleo de Rusia en aumento y un importante préstamo de la Unión Europea previsto para Ucrania".

Mientras, el rearme europeo ha supuesto un gasto de hasta 559.000 millones de dólares (casi 476.750 millones de euros) a los 29 miembros europeos de la OTAN, lo que supone el aumento "más rápido" desde 1993, "reflejando la búsqueda continua de la autosuficiencia europea junto con la creciente presión de Estados Unidos para reforzar el reparto de cargas dentro de la alianza", ha argumentado la también investigadora del SIPRI Jade Guiberteau Ricard.

No obstante, Ricard ha querido advertir de que, "a medida que los estados se esfuerzan por cumplir los nuevos objetivos de gasto de la OTAN acordados en 2025, existe el riesgo de que los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa y la seguridad se vuelvan difusos, reduciendo la transparencia y complicando aún más la evaluación de las capacidades militares".

En concreto, Alemania lideró el grupo con 114.000 millones de dólares (97.230 millones de euros): un incremento interanual del 24% que ha llevado a las arcas germanas a destinar al gasto militar más del 2% del PIB --concretamente, el 2,3%-- "por primera vez desde 1990".

ASIA Y OCEANÍA GASTAN UN 8,1% MÁS QUE EN 2024

Más allá de los montes Urales, la situación no es muy diferente: con un gasto militar de 681.000 millones de dólares (algo menos de 580.800 millones de euros), Asia y Oceanía registraron en 2025 un aumento del 8,1% sobre su gasto militar. Destaca particularmente el caso de China, que encadena ya 31 años consecutivos de subidas en este ámbito, donde es la segunda potencia mundial que más fondos destina: hasta 336.000 millones de dólares (poco más de 286.500 millones de euros), un 7,4% más que en 2024.

En Taiwán, actualmente sumido en "un contexto de intensificación de ejercicios militares alrededor de la isla por parte del Ejército Popular de Liberación", enfrentado al Gobierno chino por sus reclamaciones soberanistas sobre el territorio insular, el gasto militar ascendió un 14% hasta los 18.200 millones de dólares (15.500 millones de euros), el 2,1% del PIB, en lo que supone el mayor incremento anual para la isla, al menos desde 1988.

Siguiendo al norte por aguas del océano Pacífico y por rivales geopolíticos de Pekín, Japón registró a su vez un aumento de su gasto militar del 9,7%, lo que lleva el total invertido hasta los 62.200 millones de dólares (53.000 millones de euros). La cifra equivale al 1,4% de su PIB, lo cual es, aunque menor que las presentadas por la mayor parte de potencias globales, "la proporción más alta desde 1958", ha destacado el SIPRI.

"Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía, como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos, no solo debido a tensiones regionales de larga duración sino también debido a la creciente incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos", ha explicado el investigador sénior del citado programa del instituto, Diego Lopes da Silva. "Al igual que en Europa, los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía también están bajo presión de la Administración Trump para gastar más en sus ejércitos", ha matizado.

Los fondos destinados a lo militar también han ascendido en el centro y el oeste de Asia: India, el quinto país que más fondos invierte al respecto, gastó un 8,9% más en 2025 --92.100 millones de dólares, algo más de 78.500 millones de euros--, mientras que Pakistán destinó un 11% más que el año anterior, hasta un total de 11.900 millones de dólares (casi 10.150 millones de euros).

Mientras tanto, el gasto militar total en África ascendió un 8,5% en 2025 hasta alcanzar los 58.200 millones de dólares (49.600 millones de euros).