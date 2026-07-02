España.- El juez del 'caso Leire' imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO

Archivo - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, a 27 de mayo de 2026 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Pedraz concluye que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de estos dos altos cargos de la Benemérita.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado la imputación de González y Llamas. A quien no imputa el magistrado es al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, pedido por los 'populares', al considerar que no existen indicios en su contra.

De esta forma, González como Llamas engrosan la lista de imputados en la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Así, tanto González como Llamas han sido citados a declarar como investigados el próximo 16 de julio a las 10.15 horas. La directora general de la Guardia Civil aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco presionado a ningún agente, ni ha participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

González reconoció dos encuentros con Díez, si bien la UCO apuntó a la existencia de al menos tres reuniones entre ambas, celebradas entre 2024 y 2025.

Los agentes señalaron en un informe que Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del instituto armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios investigadores.