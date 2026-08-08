España/Latinoamérica.- Albares se reúne con homólogos latinoamericanos para impulsar la Cumbre de Madrid

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este viernes varias reuniones bilaterales con sus homólogos de Bolivia, Chile, Perú y Colombia, con quienes ha tratado la próxima Cumbre Iberoamericana.

Albares, que ha acompañado al Rey Felipe VI a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, ha mantenido en Cali un encuentro con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Omar Bula Escobar, a quien ha trasladado su felicitación por el nombramiento, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

También se ha reunido con su homólogo de Bolivia, Héctor Francisco Huanca; con el de Chile, José Francisco Pérez; y el de Perú, Carlos Espá, con quienes ha abordado las relaciones bilaterales y ha avanzado en la preparación de la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Asimismo, Albares ha hablado por teléfono con el ministro de Relaciones y Comercio Exterior de Venezuela, Félix Plasencia, para también felicitarle por su nombramiento y trasladarle la disposición de España de acompañar al pueblo venezolano en la respuesta humanitaria como consecuencia de los terremotos.

Según la nota de Exteriores, Albares ha recordado "la voluntad de España de que la Cumbre de Madrid proporcione resultados concretos y de amplio consenso y responda a las prioridades compartidas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana".

"Esta cita representa una oportunidad para reafirmar el valor de un espacio de concertación política que reúne a 680 millones de personas a ambos lados del Atlántico, así como el compromiso de España con una relación entre Europa e Iberoamérica cada vez más estrecha", ha destacado el titular de Exteriores.

El ministro también ha trasladado que la Cumbre se estructurará en tres hitos temáticos-sostenibilidad y medioambiente; innovación e inclusión social; e infancia y juventud.

Asimismo, Albares ha aprovechado para animar a sus homólogos a implicarse activamente en la fase final de los trabajos preparatorios, que incluye las reuniones ministeriales, los foros sectoriales y los encuentros de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación previos a noviembre.