España.- Montesinos, sobre los 283.000 euros del hermano de Ayuso: "Comprobamos que Casado siempre ha dicho la verdad"

"Yo creo que el presidente del PP no ha hecho nada malo", asegura, para añadir que hay personas que "se han portado mal" con él

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este miércoles, sobre los 283.000 euros que habría cobrado el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que lo que se está "comprobado" es que Pablo Casado "siempre ha dicho la verdad". Según ha subrayado, les llegó una información sobre esos contratos sanitarios y el líder del PP lo que hizo fue hablar "cara a cara" con la presidenta madrileña.

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, al hilo de las informaciones de 'El Confidencial' y la 'Cadena Ser' que apuntan a que desde el Gobierno regional se confirmó en un mensaje a "un grupo de opinadores" que el hermano de la presidenta cobró 283.000 euros por los servicios que realizó a la empresa Priviet Sportive.

Al ser preguntado si Casado no se inventó la cifra al hilo de estas informaciones que se están publicando --en una entrevista en la Cope el 18 de febrero reclamó a Ayuso aclarar si su hermano recibió 286.000 euros en comisiones por mediar en un contrato de mascarillas en la pandemia--, Montesinos ha subrayado que el presidente del PP "hizo lo que tenía que hacer" y "lo hizo por los cauces correctos".

"Cuando nos llega una información, el presidente habla cara a cara en privado con la persona con la que tenía que hablar y le pide información y que le cuente qué es lo que ha ocurrido", ha dicho, para añadir: "Al final lo que está ocurriendo y lo que estamos comprobado es que el presidente siempre ha dicho la verdad e hizo lo que tenía que hacer, que era preguntar".

"LA BANDERA DE LA TRANSPARENCIA Y LA EJEMPLARIDAD"

Dicho esto, Montesinos ha recalcado que "la bandera de la transparencia y la ejemplaridad" es la de Casado y ha agregado que él entró en política por eso, entre otras cosas. "La honradez y su ejemplaridad no la va a poner en duda nadie y estoy muy orgulloso de él", ha proclamado.

Al ser preguntado si escuchó las declaraciones de Casado en privado estos días a los cargos del partido asegurando que no ha hecho nada malo, el responsable de Comunicación ha indicado que su jefe de filas "puede llevar la cabeza bien alta porque ha hecho lo que tenía que hacer".

"Es buena persona y, al final, a las personas su talla se demuestra en momentos complejos y difíciles y he visto un presidente a la altura de las circunstancias, pensando en su país y en este partido. Siempre le ha guiado eso", ha enfatizado. A su entender, Casado "no ha hecho nada malo" y se ha podido "equivocar" como lo hacen todos.

"ME HE SENTIDO DECEPCIONADO CON ALGUNAS PERSONAS"

El responsable de Comunicación del PP ha revelado que Casado "está tranquilo" a pesar de que ha sido de los "peores" días que han vivido. En su opinión, tiene la "conciencia tranquila" de "haber hecho lo que tenía que hacer". "No he vivido nada igual que esto", ha afirmado, visiblemente emocionado.

Montesinos, que ha definido a Casado como una persona "íntegra" y "buena", ha señalado que no cree que Casado se "merezca" lo que vivido. A su entender, todo ha sido "muy injusto" pero tiene "la conciencia tranquila" y ha estado "a la altura de las circunstancias"

"Creo que hay personas que se han portado mal pero es humano. Y entiendo que otras personas no lo entiendan. Yo me he sentido decepcionado con algunas personas", ha indicado, si bien ha dicho que él no iba a dar nombres.

Al ser preguntado por qué los 'barones' no quieren que Casado se presente al próximo congreso, obligándole incluso a firmar un papel, Montesinos ha señalado que Casado "cumplió su palabra" porque lo que trasladó en el comité de dirección del lunes "lo ha cumplido".

¿DEJAR LA POLÍTICA?

Al ser preguntado si dejará la política si Casado se marcha, Montesinos ha confirmado que estará con el presidente del PP "hasta el final". "Yo entiendo la política con Casado", ha asegurado, para añadir que fue él quién le abrió la puertas del PP hace tres años.

Montesinos, visiblemente emocionado durante toda la entrevista, ha señalado que Casado esta "muy pendiente" de lo que está ocurriendo en Ucrania y ha añadido que llamó a Pedro Sánchez porque "ha dejado claro desde el primer momento la lealtad al Gobierno de España para ir juntos en las cuestiones de Estado".