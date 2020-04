España.- La oposición critica en el Congreso la "unilateralidad" del Gobierno en la gestión de la crisis del covid-19

El PSOE acusa a líderes autonómicos del PP de tener cerrados a "cal y canto" sus parlamentos y no informar a sus ciudadanos de las cifras que genera el coronavirus en sus regiones

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox, PNV y Ciudadanos han criticado este jueves que el Gobierno esté ignorando las iniciativas que se plantean por parte de sus partidos, llegando a acusar al Ejecutivo de actuar de forma "unilateral" en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Desde estas formaciones le piden negociación de las medidas y que se les informe con anterioridad de los planes que estudia Sanidad ante esta pandemia, contando, además de con los partidos de la oposición, con los agentes sociales y económicos del país.

Este ha sido uno de los principales reproches que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha escuchado durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, en donde ha "actualizado" la información con la que cuenta el Gobierno sobre el covid19 y la aplicación de las medidas anunciadas por su departamento. La presencia de Illa en la Cámara baja se ha realizado a propuesta del PP y del propio ministro.

Tras la intervención inicial de Illa, la portavoz de la formación 'popular', Cuca Gamarra, ha lamentado que el Gobierno esté usando la situación de estado de alarma como una "carta blanca" para tomar decisiones sin contar con los agentes sociales y económicos, ni tampoco con la oposición. En este sentido, la diputada ha criticado que hayan cambiado un sistema económico que, a su juicio, funcionaba y creaba empleo y haya tratado con "incompetencia" la unificación de las compras. "Se han extralimitado", ha declarado, antes de urgir a "recuperar la función del Parlamento" y que siga "trabajando" el "sistema constitucional".

Además, la portavoz del PP ha lamentado que el equipo de Pedro Sánchez vaya "por detrás del virus" y "llegue tarde" a las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Si se hubieran anticipado, hubiéramos ralentizado los contagios", ha indicado Gamarra, que opina que las primeras acciones deberían haberse tomado a finales de febrero principios de marzo. Al respecto, Gamarra ha pedido al ministro que adelanta las intenciones del Ejecutivo ahora que, según ha indicado Illa, España se encuentra en situación de ralentización. "No se puede estar improvisando, los españoles tienen derecho a saber la verdad", ha apuntado.

VOX INSISTE EN LA DIMISIÓN DE SÁNCHEZ, ILLA Y SIMÓN

Los 'populares' también han cuestionado al responsable de Sanidad sobre su intención de trasladar pacientes a comunidades autónomas menos saturadas, sobre la decisión de la Generalitat de desmantelar un hospital militar, sobre los sistemas de protección a sanitarios, fuerzas de seguridad y otros profesionales esenciales, así como sobre los test con los que cuenta el sistema español. Del mismo modo, han pedido explicaciones sobre las intenciones del Gobierno hacia la empresa que vendió los test que no cumplían con la normativa.

Desde Vox, también han recordado al ministro las más de 110 iniciativas con propuestas para afrontar esta crisis que los de Santiago Abascal han registrado en la Cámara baja y que, según ha apuntado el portavoz de Sanidad de la formación, Juan Luis Steegmann, no se han puesto en marcha, comenzando por la dimisión del propio Illa, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. "Creo que sus asesores se las han leído, pero no se las han explicado", ha apuntado Steegmann en referencia a las propuestas de Vox.

Tras repasar algunas de las iniciativas que propone su partido, entre las que destacan la subida de sueldo de los sanitarios, la renovación del consejo asesor del Ministerio, la inversión en I+D, el diputado o la creación de una base de datos única, el diputado ha denunciado que los españoles carezcan de toda la información de esta crisis, como el número total de muertos y de contagios, o que se esté "abandonando" a personas mayores en esta crisis. "Nosotros decimos que la vida de un anciano vale lo mismo que la de un jovencito", ha apuntado, antes de criticar, también, que no se esté priorizando en los sanitarios la protección y los test y antes de pedir que se "detenga" a la consellera catalana que ha "desmantelado" un hospital "porque es muy militar".

PNV SE ENTERÓ POR TELEVISIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

Las críticas al Gobierno por no atender a la oposición también han llegado desde PNV, que ha acusado al Ejecutivo de hacer "oidos sordos" en esta materia y de no contar con los principales líderes políticos antes de anunciar los decretos aprobados por el Gobierno hasta ahora, incluido el que declaró el estado de alarma. "Nos enteramos por la televisión", ha apuntado la portavoz de Sanidad vasca, Josune Gorospe, quien ha indicado que, además, que existen hasta 11 actuaciones en estas medidas que "cercenan" las competencias autonómicas.

Según ha indicado, su formación "seguirá aportando", pero pide al Gobierno que cambie de estrategia de comunicación que, a su juicio, se basa en una excesiva exposición en los medios "con ruedas de prensa día sí y día también", mientras los líderes políticos "tienen que estar el sábado por la tarde delante de la televisión" para ver "qué dice el presidente" sobre algo "tan serio" como una crisis sanitaria, económica y social.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Cambronero, también ha hablado de "unilaterlalidad" y ha recordado que su formación ha trasladado al Ejecutivo propuestas y soluciones que no ha tenido en cuenta. El diputado ha aconsejado al Ejecutivo que se "apoye" en quien "quiere ayudar" y le ha pedido una reunión con todos los líderes de la oposición porque "cuatro ojos ven más que dos".

A estas críticas ha respondido el portavoz del PSOE en esta comisión, Daniel Vicente, que se ha dirigido especialmente al PP, a quien ha reprochado la falta de acción de sus presidentes autonómicos con competencias en materia sanitaria y de residencias de ancianos y que, a su juicio, "no han tomado ninguna decisión hasta que no lo ha hecho el Gobierno".

MÁS PROTECCIÓN Y MÁS TEST

"He escuchado acusaciones de falta de transparencia y de que el Gobierno se está extralimitando funciones y que no hay Congreso, cuando hay parlamentos gobernados por el PP cerrados a cal y canto y no hay explicaciones semanales de consejeros sobre la gestión de Sanidad, ni en residencias de mayores de las que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid necesitaríamos explicaciones", ha declarado Vicente. En su intervención, también ha reprochado a la oposición que esté criticando la labor de Illa sin tener en cuenta que España se encuentra en una "situación excepcional" a "nivel mundial", enfrentándose a un "mercado convulso" y ante una crisis "para la que nadie estaba preparado". "Hemos cometido errores debido a circunstancias excepcionales", ha insistido el diputado.

Más allá de estas críticas, partidos como ERC han contestado a las afirmaciones "falsas" de que en Cataluña se haya retirado un hospital militar y ha explicado que se ha "mejorado" por parte de los sanitarios. Además, ha pedido al Gobierno que expanda el gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos, y que estos últimos puedan usar el superávit que registraron en 2018 y ha defendido la nacionalización de recursos, algo que también ha reclamado su homólogo de EH Bildu, Oskar Matute.

Por su parte, el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas, ha urgido al abastecimiento de test tanto a sanitarios, como a fuerzas de seguridad y ciudadanos en general; mientras el portavoz parlamentario del BNG, Nestor Rego, ha reclamado un mayor control de movimiento entre territorios para evitar que áreas menos contagiadas, como Galicia, pueda empeorar con casos importados de otras zonas.