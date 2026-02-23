España pide a sus nacionales en México extremar las precauciones y evitar los cruces con EEUU

Archivo - Efectivos de la Guardia Nacional mexicana en un operativo en Tijuana, México - Europa Press/Contacto/Carlos A. Moreno - Archivo

Albares pide a los españoles de paso que contacten con el Consulado y asegura que se trabaja para ayudar a los que tienen dificultades

MADRID/BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades españolas han pedido a sus nacionales en México que extremen las precauciones y eviten los pasos fronterizos entre el país latinoamericano y Estados Unidos, en particular los de los estados de Tamaulipas y Baja California, ante la oleada de disturbios desatada este domingo tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.

"Como medida de seguridad se recomienda evitar los cruces de frontera entre México y Estados Unidos por los pasos de Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (estado de Baja California), así como extremar al máximo las precauciones", ha indicado la Embajada de España en México en su cuenta de 'X'.

La legación diplomática ha señalado que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en el país latinoamericano mientras permanece en contacto "con los españoles afectados", lo que ha extendido a los consulados españoles en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que permanecerá cerrado este lunes, 23 de febrero, "como medida preventiva ante la situación de seguridad que se registra en la región".

En declaraciones en Bruselas, donde ha asistido al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que está siguiendo "muy de cerca la situación en estos momentos en México, muy especialmente lo que es la demarcación consular de Guadalajara".

LLAMAMIENTO DE ALBARES

"Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren o bien por turismo o por motivos profesionales de paso en estos momentos en México", en particular en la zona de Guadalajara, "y que, por lo tanto, no nos consten en nuestro registro de matrícula consular que se pongan en contacto con el Consulado", ha dicho el ministro.

Albares ha reconocido que "hay algunos grupos de españoles que están teniendo dificultades en torno a los aeropuertos, de movilidad o en torno a algunos hoteles, pero estamos en contacto con ellos intentando solventar lo antes posible la situación en la que se encuentran".

Gobiernos de otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Ecuador ya han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en México, a quienes han emplazado a refugiarse, limitar sus movimientos y atender a las orientaciones de las autoridades locales.