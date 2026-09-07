La Princesa Leonor inicia "con muchas ganas" y rodeada de expectación sus estudios en la Carlos III

1114734.1.260.149.20260907174432 La Princesa Leonor a su llegada a la Universidad Carlos III en su campus de Getafe este lunes para comenzar su grado de Ciencias Políticas - EUROPA PRESS

La heredera arrancará su formación junto a otros 40 alumnos con Teoría del Derecho y con la mayor normalidad posible

GETAFE (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

La Princesa Leonor ha llegado "con muchas ganas" al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) donde en los próximos cuatro años cursará Ciencias Políticas, siguiendo así con su formación para convertirse algún día en Reina.

Como una más de los alrededor de 3.000 alumnos que este lunes inician el curso universitario en este centro público, la Princesa de Asturias ha llegado poco antes de las 9.00 horas vestida con vaqueros, camisa blanca, zapatillas deportivas y un enorme bolso negro.

A la entrada la esperaban numerosos alumnos que, como ella inician este lunes las clases, así con personal del centro y otros curiosos que se han acercado hasta la universidad para ser testigos de la ocasión y que comentaban emocionados el momento, tomando fotos y grabando vídeos.

La hija mayor de los Reyes ha sido saludado a las puertas del edificio "Adolfo Posada", donde se encuentra su aula, al rector de la UC3M, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

Antes de entrar al edificio, la Princesa Leonor ha saludado con la mano a los presentes y a los numerosos periodistas que se encontraban allí, asegurando que inicia "con muchas ganas" esta nueva etapa en su formación, tras haber cumplido los tres años de instrucción militar.

La Princesa "estaba ilusionada y tranquila y con ganas de comenzar", ha comentado posteriormente a la prensa el rector, que ha reconocido que para la UC3M supone "una alegría y una responsabilidad" el que la futura Reina vaya a realizar sus estudios en esta universidad pública.

TEORÍA DEL DERECHO PARA COMENZAR

El "destino" ha querido que la primera clase que reciba la heredera al trono sea Teoría del Derecho a manos del profesor Rafael de Asís Roig, "primer discípulo" del rector fundador de la UC3M, Gregorio Peces Barba, uno de los 'padres' de la Constitución, ha subrayado Arias.

Fue precisamente Peces Barba, entonces presidente del Congreso de los Diputados, quien tomó juramento a la Carta Magna al entonces Principe Felipe cuando alcanzó la mayoría de edad en 1986.

Previamente, la directora del grado de Ciencias Políticas, Gema García Albacete, ha dado unas pautas generales a la Princesa Leonor y sus 40 compañeros sobre el funcionamiento de la vida académica en el campus, donde muchos también se han sentido cohibidos este primer día ante la presencia de cámaras y periodistas.

En la segunda parte de la jornada, que terminará a las 14.00 horas, la Princesa Leonor recibirá una clase de práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, a cargo del profesor Carlos Santiago Caballero, y por último una clase magistral de Fundamentos de Ciencias Políticas a cargo de Pablo Simón Cosano, a la que asistirán también estudiantes del grado de Estudios Internacionales de la UC3M.

NORMALIDAD EN EL CAMPUS

Tanto la Casa del Rey como la UC3M han apostado por que la heredera al trono pueda realizar sus estudios estos próximos cuatro años dentro de la máxima normalidad posible, de ahí el que por ejemplo se haya decidido que realice el mismo currículo que el resto de compañeros.

En este sentido, confían en que a la expectación del primer día y seguramente de la primera semana, dará paso a una etapa en la que la presencia de quien algún día está llamada a ser Reina de España será vista como algo habitual.

Según el rector, la universidad no ha adoptado medidas especiales por el hecho de que estudie aquí la Princesa de Asturias, habida cuenta de que ya existe una normativa respecto a los móviles, que están prohibidos en las aulas salvo autorización expresa de los profesores.

Además, ha confiado en la "máxima responsabilidad de los estudiantes", muchos de los cuales han comentado a los periodistas que tratarán a la Princesa Leonor como una más y han reconocido lo difícil que debe ser para ella tener tanta atención. "Estoy convencido de que va a tener unos compañeros excelentes", ha afirmado.

También ha confiado en que todo transcurra con la máxima normalidad el decano de la facultad, que destaca que "el profesorado es el mismo" que ha venido impartiendo el grado en los últimos años y el aula se mantiene. "No hay ningún cambio, el campus sigue igual", ha insistido.